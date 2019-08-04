Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе, в ней приняли участие около 200 человек

Максим Дадашев / Фото: AFP

В России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%20%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2 2019-08-04T10:59:00+03:00 Бокс Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе, в ней приняли участие около 200 человек

Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, скончавшимся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, прошла в морге Николаевской больницы в российском Петергофе в воскресенье. Родные и близкие боксера начали собираться у морга около восьми часов утра. Гроб с телом был выставлен на улице, в 8:50 его вновь занесли в морг, после чего со спортсменом мог проститься любой желающий. В прощании приняли участие около 200 человек.

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Дадашев 19 июля в США проиграл Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось. У боксера осталась жена и маленький сын. Тело спортсмена было доставлено в Санкт-Петербург в четверг.

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Отметим, что ранее стало известно о задержке в отправке тела спортсмена на родину. Она получилась из-за того, что представители Дадашева не смогли взять необходимые справки из-за выходного дня.

Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

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