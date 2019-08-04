В России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге

Церемония прощания с российским боксером Максимом Дадашевым, скончавшимся в США после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, прошла в морге Николаевской больницы в российском Петергофе в воскресенье. Родные и близкие боксера начали собираться у морга около восьми часов утра. Гроб с телом был выставлен на улице, в 8:50 его вновь занесли в морг, после чего со спортсменом мог проститься любой желающий. В прощании приняли участие около 200 человек.
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Дадашев 19 июля в США проиграл Матиасу. Победитель этого боя получал статус обязательного претендента на бой за чемпионский титул по версии IBF. После поединка состояние 28-летнего россиянина ухудшилось, он потерял сознание и был доставлен в больницу. Позже боксеру потребовалась операция в связи с отеком мозга, но спасти Дадашева не удалось. У боксера осталась жена и маленький сын. Тело спортсмена было доставлено в Санкт-Петербург в четверг.
Отметим, что ранее стало известно о задержке в отправке тела спортсмена на родину. Она получилась из-за того, что представители Дадашева не смогли взять необходимые справки из-за выходного дня.
Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".
Алина Шатерникова – о промоутерах бокса и второй работе боксеров:
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