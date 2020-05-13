В таком возрасте еще не умирали: от коронавируса в Японии скончался первый сумоист

Борец Кийотака Суетаке, выступавший под псевдонимом Себуси, боролся за жизнь с начала апреля

28-летний борец сумо Кийотака Суетаке, выступавший под псевдонимом Сёбуси, скончался от коронавируса. Об этом сообщила Ассоциация сумо Японии. Спортсмен умер в одной из больниц в Токио. Он стал первым сумоистом, скончавшимся от COVID-19. Ранее от коронавируса умер тренер сборной России по борьбе.

Сёбуси положили в больницу Токио 8 апреля, когда он начал кашлять кровью. Однако его тест на коронавирус тогда дал негативный результат. После ухудшения состояния он был перевезен в другое медучреждение. Там у него, наконец, подтвердился COVID-19, и он был помещен в отделение интенсивной терапии, где скончался в полночь 13 мая.

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Согласно заявлению министра здравоохронения Японии, Сёбуси, вероятно, стал первой жертвой коронавируса в Стране восходящего солнца среди людей в возрасте от 20 до 29 лет включительно.

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По последним данным, в Японии коронавирусной инфекцией заразились более 16 тыс. человек, скончались почти 700 человек.

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