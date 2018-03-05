В Великобритании скончался автор уникального рекорда "Миля столетия"

Сегодня, 16:09

Роджер Баннистер страдал от болезни Паркинсона

Фото AFP
Фото AFP

В субботу, 3 марта, в Великобритании в возрасте 88 лет умер легкоатлет Роджер Баннистер – первый в истории спортсмен, который смог пробежать одну милю менее чем за четыре минуты.

Об этом сообщает ВВС. Легендарный спортсмен умер в собственном доме в Оксфорде. Причины смерти пока не уточняются. Сообщается, что Участник Олимпиады-1952 страдал от болезни Паркинсона.

В 1954 году Баннистер первым в истории пробежал 1 милю менее, чем за 4 минуты (3 минуты 59,4 секунды), побив мировой рекорд. А в 1954 году спортсмен улучшил результат в ходе официальных соревнований. В забеге лучших спортсменов мира он пришел первым с результатом 3 минуты 58,8 секунды. Этот забег вошел в историю и получил название "Миля столетия".

Баннистер стал бронзовым призером чемпионата Европы 1950 года, занял четвертое место на Олимпиаде 1952 года, взял "золото" чемпионата Европы 1954 года.

Напомним, что вчера весь мир потрясла неожиданная смерть капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Из-за трагедии в Италии отменили все оставшиеся матчи 27-го тура Серии А.

Ранее мы сообщали, что основатель провинциального клуба умер после выхода команды в полуфинал Кубка Франции.

Также мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет.
легкая атлетика, умер

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Новое время

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