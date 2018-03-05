В Великобритании скончался автор уникального рекорда "Миля столетия"

В субботу, 3 марта, в Великобритании в возрасте 88 лет умер легкоатлет Роджер Баннистер – первый в истории спортсмен, который смог пробежать одну милю менее чем за четыре минуты.

Об этом сообщает ВВС. Легендарный спортсмен умер в собственном доме в Оксфорде. Причины смерти пока не уточняются. Сообщается, что Участник Олимпиады-1952 страдал от болезни Паркинсона.

В 1954 году Баннистер первым в истории пробежал 1 милю менее, чем за 4 минуты (3 минуты 59,4 секунды), побив мировой рекорд. А в 1954 году спортсмен улучшил результат в ходе официальных соревнований. В забеге лучших спортсменов мира он пришел первым с результатом 3 минуты 58,8 секунды. Этот забег вошел в историю и получил название "Миля столетия".

Баннистер стал бронзовым призером чемпионата Европы 1950 года, занял четвертое место на Олимпиаде 1952 года, взял "золото" чемпионата Европы 1954 года.

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