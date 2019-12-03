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В Японии достроили суперстадион к Олимпиаде-2020 за полтора миллиарда долларов

3 декабря, 11:52

Современная арена пропитана духом древности и может вместить 60 тысяч зрителей

Стадион в Токио ждет Олимпийские игры

Стадион в Токио ждет Олимпийские игры

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В столице Японии завершили строительство стадиона, который примет летние Олимпийские игры 2020 года. Об этом сообщил японский телеканал NHK. На строительство 60-тысячной арены потратили 1,4 миллиарда долларов. Автором проекта стал японский архитектор Кэнго Кума. К слову, вчера мы писали, что в Саудовской Аравии возвели арену для реванша боксеров Энтони Джошуа и Энди Руиса.

Для отделки стадиона в Токио использовали две тысячи кубометров кедрового дерева. Архитекторы даже сделали отсылку к храму Хорю-дзи, который является самой старой деревянной постройкой в мире, датированной 607 годом. Помимо этого, стадион адаптирован к жарким летним условиям. На нем установлена современная система кондиционирования, которая должна позволить поддерживать в чаше арены оптимальную температуру.

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Арена традиционно примет открытие и закрытие Олимпиады, а также соревнования по легкой атлетике. Шествие олимпийского огня начнется 12 марта, тогда как сами Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

Читайте также: В Будапеште открыли новый стадион под Евро-2020

Смотрите сюжет, как закрывали предыдущие Олимпийские игры – в Южной Корее

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стадион Олимпийские игры Токио Олимпиада-2020

Источник: xsport.ua

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