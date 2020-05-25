Великий "долбаный допингер": в фильме о себе Армстронг ругается матом

Велогонщик рассказывает о своей непростой жизни с отчимом, ухабистой карьере и допинге

Американский телеканал ESPN выпустил фильм о знаменитом велогонщике Лэнсе Армстронге, который в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован за применение допинга и лишен всех спортивных титулов, полученных с 1998 года. А накануне легендарный велогонщик признался, когда впервые попробовал допинг.

В документальном фильме "Лэнс" Армстронг рассказывает о своей непростой жизни с отчимом, ухабистой карьере и высказывает собственную точку зрения о допинговом скандале и что происходило с ним во время длительных разбирательств.

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Велогонщик не скрывает, что в США после признания и судов ему живется несладко. В самом начале фильма он рассказывает, как при виде него люди на улице начинают скандировать "Fuck you", говорили, что он – "долбаный допингер, обманщик". Поэтому неудивительно, что в дебюте фильма Армстронг несколько раз использует нецензурную лексику и буквально посылает: "Пошли вы все ***".

Напомним, американец семь раз становился победителем знаменитой веломногодневки "Тур де Франс", а затем в 2013 году признался в употреблении запрещенных препаратов. Но при этом Армстронг шокирован фильмом о допинге в России.

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Но некоторое время назад мы писали, что Лэнсу Армстронгу разрешили выступать в видах спорта, не связанных с велогонками. Так что знаменитый американец может вернуться к соревнованиям.

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