Велосипедистке, которую выгоняют из сборной Украины, предлагают гражданство другой страны

Чемпионка Европейских игр Анна Соловей рассказала о том, как отреагировала на предложение стать голландкой

Анна Соловей. Фото: НОК Украины

Ведущая украинская велогонщица Анна Соловей, в июне ставшая чемпионкой Европейских игр в Минске, а затем оказавшаяся на грани прекращения карьеры в сборной Украины из-за конфликта с президентом национальной федерации велоспорта, призналась, что ей предлагают принять гражданство другого государства.

"Когда я выступала за голландский клуб Valkenburg, мне предлагали принять гражданство Голландии, – рассказала Анна Соловей. – Агитировали остаться там после завершения карьеры. Но я даже не рассматривала этот вариант, потому что я украинка, а из голландских продуктов настоящий борщ не сваришь".

Анна Соловей Фото: Getty Images

"Почему я должна бросать своих родителей и место, где я родилась и выросла. Я хочу иметь семью, детей, которые тоже, возможно, станут спортсменами, и хочу, чтобы они представляли Украину. Поэтому, считаю, что нужно сейчас делать шаги, чтобы все было хорошо в будущем", – заключила Анна Соловей.

Как сообщалось ранее, из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины. Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды. Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой в адрес спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

Скандал не утих. Как стало известно позже, президента-хама выгоняют из федерации велоспорта. Застройщика, пригрозившего Анне Соловей лишением места в сборной, готовятся отправить в отставку.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Велосипедистке, которую выгоняют из сборной Украины, предлагают гражданство другой страны". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"