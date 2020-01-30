Весь исполком ушел в отставку: новый скандал после немецкого фильма о допинге в тяжелой атлетике

Руководители федерации Таиланда пошли на такой шаг "для защиты национального вида спорта"

Тяжелая атлетика

Реклама

Исполнительный совет Федерации тяжелой атлетики Таиланда (TAWA) полным составом ушел в отставку из-за фильма немецкого телеканала ARD, который рассказывает о допинговом вмешательстве Международной федерации тяжелой атлетики. Ранее мы писали, что двукратная олимпийская чемпионка отстранена за допинг, а ее страну могут оставить без Олимпиады-2020.

В фильме, снятом ARD, многолетнего руководителя Международной федерации тяжелой атлетики венгра Тамаша Аяна обвинили в коррупции и укрывательстве допингового вмешательства. Также в ленте обладательница бронзовой медали ОИ-2012 тайская спортсменка Раттикан Гульнои призналась в употреблении допинга.

Тамаш Аян / Фото: Reuters

Читайте также: "Запрещенное вещество найдено в ничтожной концентрации" – Торохтий шокирован результатами проверки

"Фильм, представленный 8 января на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, подорвал репутацию и разрушил имидж нашей страны. По этическим соображениям для защиты национального вида спорта Таиланда все члены исполкома TAWA согласны сложить полномочия с 30 января 2020 года", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте TAWA.

Смотрите также, почему Национальный антидопинговый центр находится в плохом состоянии

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама