"Визу открыли, но чемпионат уже закончился": тренер – о скандале на ЧМ с украинским легкоатлетом

Сегодня, 12:19

Ни одна организация не смогла повлиять на иммиграционного офицера

Евгений Гуцол. Фото uaf.org.ua
Евгений Гуцол. Фото uaf.org.ua

С 2 по 4 марта в Бирмингеме проходил зимний чемпионат мира по легкой атлетике. Для Украины соревнование ознаменовалось сразу несколькими скандалами.

Женская эстафетная команда на дистанции 4х400 сначала получила "бронзу", а затем скандально ее лишилась. А мужская команда вообще не смогла выступить, так как один из ее членов Евгений Гуцол не получил британскую визу.

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О причинах задержки с документами рассказал гостренер украинских атлетов Вячеслав Тыртышник.

"У Жени два заграничных паспорта и в одном фамилия написана через "G", в другом через "H". Он нам об этом, к сожалению, не сказал, может, поступили бы как-то иначе. По его визе была задержка. Мы пытались решить через МИД, через консульство Британии в Варшаве, через оргкомитет ЧМ, стучались во все двери. Но везде ответ: ни одна организация не имеет влияния на иммиграционного офицера. А он с проверками затянул. Сегодня мне сообщили, что Жене открыли визу, с 1 марта – но когда чемпионат уже закончился", – сказал Тыртышник.

Полное интервью со специалистом: "Наши спортивные результаты – следствие проблем страны вообще".
легкая атлетика, Эстафета, чемпионат мира, Евгений Гуцол

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Автор:

Пономаренко Алексей

Источник:

Сегодня|Спорт

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