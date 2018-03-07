"Визу открыли, но чемпионат уже закончился": тренер – о скандале на ЧМ с украинским легкоатлетом

С 2 по 4 марта в Бирмингеме проходил зимний чемпионат мира по легкой атлетике. Для Украины соревнование ознаменовалось сразу несколькими скандалами.

Женская эстафетная команда на дистанции 4х400 сначала получила "бронзу", а затем скандально ее лишилась. А мужская команда вообще не смогла выступить, так как один из ее членов Евгений Гуцол не получил британскую визу.

О причинах задержки с документами рассказал гостренер украинских атлетов Вячеслав Тыртышник.

"У Жени два заграничных паспорта и в одном фамилия написана через "G", в другом через "H". Он нам об этом, к сожалению, не сказал, может, поступили бы как-то иначе. По его визе была задержка. Мы пытались решить через МИД, через консульство Британии в Варшаве, через оргкомитет ЧМ, стучались во все двери. Но везде ответ: ни одна организация не имеет влияния на иммиграционного офицера. А он с проверками затянул. Сегодня мне сообщили, что Жене открыли визу, с 1 марта – но когда чемпионат уже закончился", – сказал Тыртышник.

Полное интервью со специалистом: "Наши спортивные результаты – следствие проблем страны вообще".