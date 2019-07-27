Вместо медалей – сексуальные фото: призерка чемпионата мира попалась на допинге

Австралийка Шайна Джек покинула мировое первенство за несколько дней до старта

Шайна Джек. Фото: Instagram

Допинг-проба австралийской пловчихи Шайны Джек дала положительный результат. Об этом 20-летняя спортсменка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Джек покинула чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, за несколько дней до первых заплывов, в которых она должна была участвовать. Тогда она заявила, что уехала по личным причинам. Позднее австралийское издание The Sydney Morning Herald сообщило, что допинг-проба австралийской пловчихи дала положительный результат.

"С большой грустью и душевной болью мне пришлось покинуть чемпионат мира из-за обнаружения в моей допинг-пробе запрещенного вещества. Я не принимала это вещество сознательно, – написала спортсменка. – Сейчас идет расследование, я и моя команда делаем все возможное, чтобы выяснить, когда и как это вещество попало в мой организм. Я буду благодарна, если вы будете уважать мою личную жизнь, так как сейчас мне трудно справиться с этим".



























Джек является двукратным серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Она входила в состав австралийской эстафетной команды, которая в 2018 году на Играх Содружества установила мировой рекорд на дистанции 4х100 м вольным стилем.

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года Мак Хортон отказался фотографироваться с Сунь Яном и подниматься на пьедестал почета. После этого спортсмен получил большое количество оскорбительных комментариев в своем Instagram.

Как выяснилось, Ян сначала отказался сдавать анализ мочи и сдал лишь кровь. Затем и вовсе разбил пробирку с кровью молотком, чтобы испортить образцы. Помимо этого, китаец несколько раз покидал комнату с допинг-офицерами, что категорически запрещено.

Из-за проблем с документацией FINA не может предъявить Яну обвинения, однако WADA хочет, чтобы Ян понес наказание. Китайцу грозит даже пожизненная дисквалификация. Однако на чемпионат мира-2019 его допустили, где Сунь выиграл уже две золотые награды.

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