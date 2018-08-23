Внучка легендарной итальянской актрисы попалась на употреблении допинга

Допинг-проба итальянской конькобежки Джулии Лоллобриджиды дала положительный результат – в крови 24-летней спортсменки был обнаружен запрещенный препарат диуретик, который снижает кровяное давление и способствует улучшению работоспособности сердца.

Девушка временно отстранена Национальным антидопинговым агентством от выступлений до окончания расследования. На прошлогоднем Кубке мира в Алкмаре Лоллобриджида показала 19-й результат.

Джулия – внучка легендарной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Сестра Джулии Франческа также является профессиональной конькобежкой – она победительница чемпионата Европы-2018 и чемпионка Италии.

Ранее стало известно, что Украина попала в группу стран, где наиболее высок риск допинга. Наших легкоатлетов будут проверять минимум по три раза перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми.

Напомним, что в июле этого года шестикратного олимпийского чемпиона по плаванию Райана Лохте дисквалифицировали за допинг. Интересно, что американский спортсмен сам разместил в своих соцсетях кадры процедуры внутривенного вливания в одной из клиник.