Во время турнира по гольфу молния ударила в дерево прямо на поле

Момент удара молнии на поле для гольфа попал на видео, к тому моменту игроки и зрители покинули зону

Молния ударила в дерево на поле для гольфа. Фото: Twitter

В американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина, проходит женский турнир по гольфу US Open. Второй раунд не был доигран из-за непогоды. В пятницу, 31 мая, во время грозы молния попала в дерево. Организаторы заранее увели всех игроков и зрителей. После двух неполных раундов с результатом "минус 6" лидирует японка Мамико Хига, на втором месте американка Джессика Корда, у которой результат "минус 5".

Видео удара молнии на поле для гольфа:

Ранее стало известно, что знаменитый гольфист Тайгер Вудс хочет поехать на Олимпийские игры 2020 года. "Хочу ли я сыграть на Олимпиаде? Определенно да. Я никогда не выступал на Играх, и, уверен, другой возможности у меня больше не будет - мне уже 43 года", – говорил Вудс.

Напомним, в апреле 43-летний гольфист впервые за 14 лет выиграл турнир категории "Мастерс". Всего Вудс пять раз выигрывал "Мастерсы": в 1997-м, в 2001-м, 2002-м, 2005-м и 2019-м. US Masters – один из четырех мэйджоров, главных турниров сезона в гольфе.

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На поле для гольфа гулял гигантский аллигатор:

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