"Женское фигурное катание захватили брюнетки": чемпионка мира предоставила доказательства

Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсетях фото с Евгенией Медведевой и американкой Майей Шибутани

Фигуристки-брюнетки. Фото: Instagram

"Женское фигурное катание захватили брюнетки": чемпионка мира предоставила доказательства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/79e/9b1/5ca79e9b17d6f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/79e/9b1/5ca79e9b17d6f.jpg 2019-04-05T21:33:58+03:00 Другие Елизавета Туктамышева опубликовала в соцсетях фото с Евгенией Медведевой и американкой Майей Шибутани

Чемпионка мира-2015 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева в своем Instagram поделилась новой фотографией. На ней спортсменка запечатлена с двукратным серебряным призером Олимпиады-2018 Евгенией Медведевой и американской фигуристкой Майей Шибутани. Туктамышева получила широкую известность после того, как исполнила номер со стриптизом на показательных выступлениях после победы на Гран-при Канады в прошлом году.

"А вы тоже заметили, что женскую одиночку захватили брюнетки?", – такой подписью сопроводила фото Туктамышева. Все девушки на фотографии – брюнетки.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзу. Туктамышева не поехала на турнир, оставшись запасной.

Напомним, что в прошлом году хакеры взломали Instagram скандальной российской фигуристки. Тогда Елизавета Туктамышева написала разработчикам социальной сети и намеревалась наказать взломщика. Контроль над аккаунтом Туктамышева восстановила, но виновного не нашли.

Напомним, что в ноябре прошлого годаТуктамышева едва не потеряла нижнее белье во время выступления. Тогда россиянка снова порадовала фанатов "стриптизом" и чуть не потеряла верх своего костюма.

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