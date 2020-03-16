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Звездная украинская прыгунья в высоту: "Зарабатывать можно, но нужно быть топовым спортсменом"

16 марта, 11:13

Вадим Авдасев

Ярослава Магучих поделилась историей из прошлого и планами на будущее

Молодая, но уже звездная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих уже в свои 18 лет имеет довольны взрослые взгляды на жизнь. Читайте, как Магучих и Левченко взяли две медали турнира в Коттбусе. Сейчас спортсменка отдыхает после зимнего сезона, но уже думает о летних стартах.

Некоторыми своими воспоминаниями и мыслями девушка из Днепра поделилась с YouTube-каналом "SPORT TRAVELER UA":

"Я в детстве больше сначала рисовала. Затем отец отправил нас с сестрой на каратэ, но оно мне не понравилось. Не очень хотелось туда ходить. А потом сестра привела на легкую атлетику. Я начала тратить энергию, общаться с детьми, играть. Было очень интересно. Вот так по чуть-чуть узнавала. Позже, с 2014-15 годов начала квалифицироваться именно в прыжках в высоту. Очень понравился вид. Юношеские Олимпийские игры, где выиграла наша Юлия Левченко, меня вдохновили. Я захотела прыгать".

Рассказала Яра и о доходах в прыжках:

"В легкой атлетике заработки намного меньше, чем у футболистов. Но, наверное, заработать можно, если ты топовый спортсмен – как Марина Бех, Юлия Левченко, Ирина Геращенко. Ты тогда ездишь по коммерческим соревнованиям, получаешь деньги. И еще больше зарабатываешь денег на спонсорстве. Nike, Puma платят. Конечно, есть средства от Федерации, если ты завоевываешь медали и тебя берут в сборную. Но не всегда этого достаточно".

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Еще Магучих сказала, что прикольно видеть у нас конкуренцию в прыжках и хотела бы, чтобы весь пьедестал на Олимпийских играх в Токио-2020 был украинским.

Узнайте всех "Героев спортивного года-2019" – лауреатов церемонии в Украине.

Смотрите победный прыжок Ярославы Магучих на турнире серии "Бриллиантовой лиги" в Катаре

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Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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легкая атлетика Олимпийские игры Прыжки в высоту Олимпиада-2020 Ярослава Магучих

Источник: xsport.ua

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