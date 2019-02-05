Впервые в истории украинка завоевала медаль чемпионата мира в сноуборде
На соревновании в США в дисциплине слалом Аннамари Данча заняла историческое второе место
Сноубордистка Аннамари Данча сотворила сенсацию на чемпионате мира в США: впервые в истории сноуборда Украина завоевала медаль мирового первенства! В дисциплине слалом наша спортсменка в полуфинале победила немку Рамону-Терезу Хофмайстер, которая в итоге завоевала "бронзу". А в финале против швейцарки Джули Зогг украинка отстала на 0,85 секунды и заняла итоговое второе место.
Это наше наивысшее достижение на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу. До этого у фристайлистов была "бронза" 2011-го, а для украинского сноуборда такой результат – настоящий прорыв.
Напомним, что днем ранее украинка впервые в истории заняла шестое место в финале параллельного слалома-гиганта. В этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.
Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Аннамари Данча заняла 28-е место. В квалификационном раунде украинка показала девятый результат, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.
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