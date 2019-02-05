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Впервые в истории украинка завоевала медаль чемпионата мира в сноуборде

Вчера, 23:12

На соревновании в США в дисциплине слалом Аннамари Данча заняла историческое второе место

Аннамари Данча и Джулия Зогг на финише
Аннамари Данча и Джулия Зогг на финише.
Впервые в истории украинка завоевала медаль чемпионата мира в сноуборде //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9fc/3a7/5c59fc3a7841c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9fc/3a7/5c59fc3a7841c.jpg Другие На соревновании в США в дисциплине слалом Аннамари Данча заняла историческое второе место

Сноубордистка Аннамари Данча сотворила сенсацию на чемпионате мира в США: впервые в истории сноуборда Украина завоевала медаль мирового первенства! В дисциплине слалом наша спортсменка в полуфинале победила немку Рамону-Терезу Хофмайстер, которая в итоге завоевала "бронзу". А в финале против швейцарки Джули Зогг украинка отстала на 0,85 секунды и заняла итоговое второе место.

Это наше наивысшее достижение на чемпионате мира по фристайлу и сноубордингу. До этого у фристайлистов была "бронза" 2011-го, а для украинского сноуборда такой результат – настоящий прорыв.

Напомним, что днем ранее украинка впервые в истории заняла шестое место в финале параллельного слалома-гиганта. В этой же дисциплине Данча в 2010-м году завоевала "золото" юниорского мирового первенства.

Отметим, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Аннамари Данча заняла 28-е место. В квалификационном раунде украинка показала девятый результат, а в дополнительном заезде на выбывание финишировала 28-й.

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Тег сноуборд, чемпионат мира, Аннамари Данча

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Сегодня|Спорт

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