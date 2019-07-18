Все решили доли секунды: Саймон Йейтс стал победителем 12-го этапа "Тур де Франс"

Желтая майка лидера остается у француза Жюлиана Алафилиппа

Английский велогонщик Саймон Йейтс из команды Mitchelton-Scott стал победителем 12-го этапа веломногодневки "Тур де Франс" 2019 года. На финише он лишь на доли секунды опередил испанца Пельо Бильбао Лопеса де Арментия из Astana Pro Team и австрийца Грегора Мюльбергера, представляющего Bora-Hansgrohe.

В зачете генеральной классификации продолжает лидировать француз Жюлиан Алафилипп (Deceuninck-Quick-Step). Следом за ним идут Герант Томас и Эган Берналь из Team Ineos, отстающие от лидера на 1:12 и 1:16 соответственно.

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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