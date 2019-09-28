Второй день чемпионата мира по легкой атлетике: поборемся за медали в трех видах

28 сентября в Катаре будут разыграны медали в метании молота, пряжках в длину, беге на 10 км, спринте на 100 м и спортивной ходьбе

Ирина Климец поборется за медаль в метании молота / Фото: Getty Images

28 сентября в Дохе проходит второй соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике. Украинские спортсмены сегодня поборются на награды в метании молота (Ирина Климец), а также в спортивной ходьбе на 50 км – как мужчины (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк), так и женщины (Валентина Мирончук, Кристина Юдкина, Елена Собчук). Наши красотки Наталья Прищепа и Ольга Ляховая выступят в полуфиналах в беге на 800 метров, а смешанная сборная Украины – в отборе в эстафете 4 по 400 метров.

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:

29.09.2019 20:40-23:30

30.09.2019 20:30-23:00

01.10.2019 20:00-22:50

02.10.2019 21:40-23:20

03.10.2019 22:40-0:40

04.10.2019 20:20-22:30

05.10.2019 20:00-22:30

06.10.2019 19:10-21:40

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

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Расписание 28 сентября на ЧМ по легкой атлетике

16:15 Метание диска, мужчины. Квалификация

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16:30 Спринт на 100 метров, женщины. Квалификация

17:15 Бег на 800 метров, мужчины. Квалификация

17:30 Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация

18:05 Бег на 400 метров с барьерами. Полуфиналы

18:45 Спринт на 100 метров, мужчины. Полуфиналы

19:15 Бег на 800 метров, женщины. Полуфиналы

Украина: Ольга Ляховая, Наталья Прищепа

19:25 Метание молота, женщины. ФИНАЛ

Украина: Ирина Климец

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20:00 Смешанная эстафета 4х400 метров. Квалификация

Украина

20:40 Прыжки в длину, мужчины. ФИНАЛ

21:10 Бег на 10 000 метров, женщины. ФИНАЛ

22:15 Спринт на 100 метров, мужчины. ФИНАЛ

23:30 Спортивная ходьба, 50 км. Мужчины. ФИНАЛ

Украина: Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк

23:30 Спортивная ходьба, 50 км. Женщины. ФИНАЛ

Украина: Валентина Мирончук, Кристина Юдкина, Елена Собчук

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