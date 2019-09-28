Второй день чемпионата мира по легкой атлетике: поборемся за медали в трех видах

28 сентября в Дохе проходит второй соревновательный день чемпионата мира по легкой атлетике. Украинские спортсмены сегодня поборются на награды в метании молота (Ирина Климец), а также в спортивной ходьбе на 50 км – как мужчины (Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк), так и женщины (Валентина Мирончук, Кристина Юдкина, Елена Собчук). Наши красотки Наталья Прищепа и Ольга Ляховая выступят в полуфиналах в беге на 800 метров, а смешанная сборная Украины – в отборе в эстафете 4 по 400 метров.
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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:
29.09.2019 20:40-23:30
30.09.2019 20:30-23:00
01.10.2019 20:00-22:50
02.10.2019 21:40-23:20
03.10.2019 22:40-0:40
04.10.2019 20:20-22:30
05.10.2019 20:00-22:30
06.10.2019 19:10-21:40
Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.
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Расписание 28 сентября на ЧМ по легкой атлетике
16:15 Метание диска, мужчины. Квалификация
16:30 Спринт на 100 метров, женщины. Квалификация
17:15 Бег на 800 метров, мужчины. Квалификация
17:30 Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация
18:05 Бег на 400 метров с барьерами. Полуфиналы
18:45 Спринт на 100 метров, мужчины. Полуфиналы
19:15 Бег на 800 метров, женщины. Полуфиналы
Украина: Ольга Ляховая, Наталья Прищепа
19:25 Метание молота, женщины. ФИНАЛ
Украина: Ирина Климец
20:00 Смешанная эстафета 4х400 метров. Квалификация
Украина
20:40 Прыжки в длину, мужчины. ФИНАЛ
21:10 Бег на 10 000 метров, женщины. ФИНАЛ
22:15 Спринт на 100 метров, мужчины. ФИНАЛ
23:30 Спортивная ходьба, 50 км. Мужчины. ФИНАЛ
Украина: Иван Банзерук, Марьян Закальницкий, Валерий Литанюк
23:30 Спортивная ходьба, 50 км. Женщины. ФИНАЛ
Украина: Валентина Мирончук, Кристина Юдкина, Елена Собчук
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Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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