Американский прыгун с шестом показал второй результат в истории на открытом воздухе

Рекордный полет Кендрикса / Фото: AFP

Второй после Бубки: Сэм Кендрикс прыгнул на 6,06 м https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d3/e98/3cd/5d3e983cdfe39.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d3/e98/3cd/5d3e983cdfe39.jpg 2019-07-29T09:55:00+03:00 Другие Американский прыгун с шестом показал второй результат в истории на открытом воздухе

На чемпионате США по легкой атлетике Сэм Кендрикс побил национальный рекорд в прыжках с шестом, показав результат 6,06 м. Предыдущее достижение было установлено Брэдом Уокером в 2008 году, он тогда прыгнул на 6,04 м.

Но интересно даже не это, а то что Кендрикс стал вторым спортсменом в истории, после Сергея Бубки, который прыгнул на 6,06 м на открытом воздухе. Мировым рекордом является высота 6,14 м - 31 июля 1994 года ее взял Бубка. В помещении тройка лидеров – Рено Лавиллени (6,16 м), Сергей Бубка (6,15 м) и Стивен Хукер (6,06 м). Кстати, Бубка прыгнул 6,06 или выше на стадионе девять раз за свою карьеру.

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Напомним, на днях украинский многоборец Алексей Касьянов рассказал, что все еще не получил медаль ЧМ-2009. Дело в том, что россиянин Александр Погорелов, изначально ставший тогда третьим в Берлине, дисквалифицирован за употребление допинга. Показавший на том мировом первенстве четвертый результат Касьянов постфактум пробился на пьедестал, но все еще остается без награды.

Также мы писали, что в легкой атлетике побили 23-летний рекорд. Голландская спортсменка Сифан Хассан превзошла рекорд планеты в беге на одну милю (1609 м), принадлежавший россиянке Светлане Мастерковой. 26-летняя Хассан выиграла этап Бриллиантовой лиги в Монако. Ее результат составил 4 минуты 12,33 секунды. Тогда как Мастеркова 14 августа 1996 года на турнире в Цюрихе пробежала дистанцию за 4 минуты 12,56 секунды.

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