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Выгребли! Украина завоевала первое за четыре дня "золото" Европейских игр

27 июня, 15:19

Байдарке-двойке в составе Марии Повх и Людмилы Куклиновской не нашлось равных на дистанции 200 метров

Золотые Мария Повх и Людмила Куклиновская
Золотые Мария Повх и Людмила Куклиновская. Фото: НОК Украины

Украинские гребчихи Мария Повх и Людмила Куклиновская завоевали "золото" Европейских игр в байдарке-двойке на дистанции 200 метров. Перед этим заездом над каналом пошел жуткий ливень, который, впрочем, не испугал организаторов и спортсменов. Украинки Повх и Куклиновская здорово стартовали на дистанции и достаточно уверенно финишировали с результатом – 44,781 секунды, опередив почти на две десятые секунды преследователей из Германии и на три десятые – белорусок. Отметим, что это шестое "золото" Украины на Европейских играх-2019 и первое за последние четыре дня после триумфального выступления легкоатлетов.

Мария Повх со своим мужем-тренером Романом. Фото – Facebook

Как сообщалось ранее, в Минске разгорается скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Напомним, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


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Тег Европейские игры, байдарка

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Источники:

Сегодня|Спорт , XSport

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