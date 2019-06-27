Скандал в Минске: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса

Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко

Николай Буценко победил Николая Шаха. Фото - sb.by.

Тренер сборной Беларуси по боксу Константин Маханьков после поражения своего бойца Николая Шаха украинцу Николаю Буценко на Европейских играх в Минске обвинил рефери в предвзятом судействе: "Были протесты, но у нас результат все равно не меняется. Просто после таких вот поединков еще раз убеждаюсь в том, что были моменты, почему бокс собираются убирать из Олимпийских игр. Ну, если такое судейство, то о чем мы говорим".

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Украинец Буценко победил Шаха единогласным решением судей – 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 29:26, 29:27). Интересно, что сам Шах считает, что проиграл справедливо: "Думаю, это не провал. Конечно, хотелось попасть на пьедестал, но как сложилось, так сложилось. Проиграл украинцу по делу. Два раунда не чувствовал своей победы, в третьем добавил, но этого не хватило. Соперник был лучше и быстрее, поэтому такой исход встречи абсолютно справедливый".

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Отметим, что помимо Буценко в полуфиналы Европейских игр вышли украинцы Евгений Барабанов (до 69 кг), Виктор Выхрист (свыше 91 кг) и Александр Хижняк (до 75 кг). Напомним, наш чемпион Хижняк избил в Минске украинца, переметнувшегося к россиянам: видео боя.

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