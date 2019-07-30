Канадский сноубордист Максенс Парро начал лечение в январе и теперь поделился с болельщиками радостным известием

Максенс Парро / Фото: Getty Images

"Я победил": олимпийский призер-2018 заявил, что поборол жуткий недуг https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%BE 2019-07-30T11:46:00+03:00 Другие Канадский сноубордист Максенс Парро начал лечение в январе и теперь поделился с болельщиками радостным известием

25-летний канадский сноубордист, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в слоупстайле Максенс Парро сообщил, что победил лимфому Ходжкина. Онкологическое заболевание было диагностировано у него в конце прошлого года. Он принял решение пропустить весь сезон, чтобы сосредоточиться на лечении недуга. "После борьбы изо всех сил на протяжении семи месяцев я могу наконец сказать, что победил рак!" – написал у себя в Instagram Парро.

"Первые симптомы проявились еще в сентябре, у меня чесалась шея. В ноябре я понял, что у меня образовалась шишка. Это была опухшая железа. Мой семейный врач отправил меня на биопсию. Я узнал о диагнозе за несколько дней до Рождества", – говорил в январе 2019 года Максенс Парро.

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Как известно, на днях борьбу против лейкемии начал знаменитый серб Синиша Михайлович, тренирующий футбольную команду "Болонья". "Это стало для меня настоящим потрясением, – признался Михайлович. - Я проплакал несколько дней, перед глазами пронеслась вся моя жизнь. Но теперь с нетерпением жду начала боя. Это агрессивная болезнь, но ее можно победить. Я выиграю эту битву для моей семьи, для моих детей и для всех тех, кто любит меня".

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