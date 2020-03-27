"Я все время расстраиваюсь, когда езжу в Италию": Харлан – о жизни на две страны и супервумен Белодед

Лучшая спортсменка Украины по версии болельщиков, чемпионка мира по фехтованию на сабле Ольга Харлан рассказала нам, как она стала куклой Барби, почему не решалась носить белое на награждения и чем ее соблазняет Италия. Ранее мы писали, что у Харлан появилась личная уменьшенная копия.

- Недавно в мире появилась кукла, сделанная по образу Ольги Харлан. Уже нашли для нее место и как вообще такое случилось?

- Кукла Барби стоит дома в гостиной. Меня выбрали из многих. Это было предложение из главного офиса, и они нашли во мне что-то, что их вдохновило на создание этой куклы. И она даже похожа на меня. Ну как даже? (Смеется). Похожа. Мои нос, глаза и фехтовальная экипировка, конечно же.

Ольга Харлан со своей Барби / Фото: Facebook

- А какая вообще была первая мысль, когда о ней зашла речь?

- Изначально это была всемирная акция. То есть, выбирали успешных девушек из разных стран, которые могут мотивировать маленьких девочек на какие-то свершения или решения. В главном офисе прониклись моей историей и решили, что я заслуживаю стать прототипом куклы.

А потом была такая акция – девочки приходили в магазин, покупали Барби и одна из них выиграла день со мной. Я провела день с маленькой девочкой, которой было пять лет. Я ее учила фехтованию и поняла, насколько тяжелая работа тренерство. Но ей было интересно. Хотя понятно, что пять лет – это еще рано для занятия фехтованием. Хотя бы шесть-семь.

- А лично у вас много кукол Барби?

- У меня было немного, где-то парочка.

- В этом году на спортивный "Оскар" вы пришли в очень стильном брючном костюме. Долго подбирали наряд?

- Давно хотела надеть на награждение белый брючный костюм. Даже очень. Что сдерживало раньше? Ну, знаете, белый цвет немножко полнит (улыбается).

- Ну вы придумали, вам очень идет…

- Но, подождите, у каждого есть свои тараканы (смеется). Но я сделала все, что могла.

Читайте также: Саблистка-красавица Харлан похвасталась новым фото с возлюбленным-итальянцем

INSTAGRAM

- Куда уходят ваши вещи после многочисленный церемоний и гала-вечеров?

- Лежат себе, хорошо лежат. Иногда надеваю… Но не дома надеваю и бесцельно в них хожу (смеется), а так, чтобы можно было куда-то выйти. Хотя в жизни больше предпочитаю спортивную одежду.

- На вручении украинского спортивного "Оскара" в этом году у вас была конкуренция с чемпионкой мира по дзюдо Дашей Белодед. А если была бы возможность посоперничать где-нибудь на нейтральной территории – не на фехтовальной дорожке или татами?

- Да нет, я думаю, что Даша сильна во всем. Даже в красоте с ней не посоперничаешь (улыбается). Серьезно.

- А прыжки в воду, ведь в свое время вы участвовали в телешоу "Вышка"?

- Я думаю, что Даша тоже бы с этим справилась, она – супервумен.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

- Если вы не на сборах или соревнованиях, то где больше проводите времени – в Украине или Италии, где живет ваш молодой человек – также саблист,Луиджи Самеле?

- Нахожусь и там, и там. Но, конечно, больше в Украине, потому что мы оба готовились к Олимпиаде, он тоже уже квалифицировался на Игры. А тут у меня сборы. Но когда есть свободное время, то еду в Италию и готовлюсь там с Андреа – это тренер, с которым я там работаю, лишняя помощь.

- Расширили немного свой тренерский штаб?

- Ну да, в моих нынешних успехах есть заслуга и Андреа.

- А вы с ним на итальянском общаетесь?

- Нет, на английском (смеется). Итальянский в процессе, но пока тяжело. Я понимаю, что у меня в голове нет столько места для другого языка, наверное. Но мы и на английском хорошо понимаем друг друга.

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

- Итальянская кухня уже вас покорила?

- Берет покоряет и покоряет, я все время расстраиваюсь, когда туда езжу (смеется). Потому что невозможно отказаться от этой кухни. Она очень вкусная, она – просто прекрасная. А когда приезжаю домой, сразу перехожу на нашу кухню и начинаю диету.

- От чего вас не оттянешь – лазанья, пицца?

- Ну пиццу мы можем себе позволить раз в две недели, наверное. И пасту, и равиоли… Та все!

Смотрите, как в Будапеште прошел чемпионат мира по фехтованию, на котором Харлан выиграла "золото"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама