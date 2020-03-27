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"Я все время расстраиваюсь, когда езжу в Италию": Харлан – о жизни на две страны и супервумен Белодед

27 марта, 16:28

Елена Павлова

Народная спортсменка Ураины рассказала о любимой еде и уроке для пятилетней девочки

Лучшая спортсменка Украины по версии болельщиков, чемпионка мира по фехтованию на сабле Ольга Харлан рассказала нам, как она стала куклой Барби, почему не решалась носить белое на награждения и чем ее соблазняет Италия. Ранее мы писали, что у Харлан появилась личная уменьшенная копия.

- Недавно в мире появилась кукла, сделанная по образу Ольги Харлан. Уже нашли для нее место и как вообще такое случилось?

- Кукла Барби стоит дома в гостиной. Меня выбрали из многих. Это было предложение из главного офиса, и они нашли во мне что-то, что их вдохновило на создание этой куклы. И она даже похожа на меня. Ну как даже? (Смеется). Похожа. Мои нос, глаза и фехтовальная экипировка, конечно же.

Ольга Харлан со своей Барби

Ольга Харлан со своей Барби / Фото: Facebook

- А какая вообще была первая мысль, когда о ней зашла речь?

- Изначально это была всемирная акция. То есть, выбирали успешных девушек из разных стран, которые могут мотивировать маленьких девочек на какие-то свершения или решения. В главном офисе прониклись моей историей и решили, что я заслуживаю стать прототипом куклы.

А потом была такая акция – девочки приходили в магазин, покупали Барби и одна из них выиграла день со мной. Я провела день с маленькой девочкой, которой было пять лет. Я ее учила фехтованию и поняла, насколько тяжелая работа тренерство. Но ей было интересно. Хотя понятно, что пять лет – это еще рано для занятия фехтованием. Хотя бы шесть-семь.

- А лично у вас много кукол Барби?

- У меня было немного, где-то парочка.

- В этом году на спортивный "Оскар" вы пришли в очень стильном брючном костюме. Долго подбирали наряд?

- Давно хотела надеть на награждение белый брючный костюм. Даже очень. Что сдерживало раньше? Ну, знаете, белый цвет немножко полнит (улыбается).

- Ну вы придумали, вам очень идет…

- Но, подождите, у каждого есть свои тараканы (смеется). Но я сделала все, что могла.

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- Куда уходят ваши вещи после многочисленный церемоний и гала-вечеров?

- Лежат себе, хорошо лежат. Иногда надеваю… Но не дома надеваю и бесцельно в них хожу (смеется), а так, чтобы можно было куда-то выйти. Хотя в жизни больше предпочитаю спортивную одежду.

- На вручении украинского спортивного "Оскара" в этом году у вас была конкуренция с чемпионкой мира по дзюдо Дашей Белодед. А если была бы возможность посоперничать где-нибудь на нейтральной территории – не на фехтовальной дорожке или татами?

- Да нет, я думаю, что Даша сильна во всем. Даже в красоте с ней не посоперничаешь (улыбается). Серьезно.

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- А прыжки в воду, ведь в свое время вы участвовали в телешоу "Вышка"?

- Я думаю, что Даша тоже бы с этим справилась, она – супервумен.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

Ольга Харлан и Луиджи Самеле

- Если вы не на сборах или соревнованиях, то где больше проводите времени – в Украине или Италии, где живет ваш молодой человек – также саблист,Луиджи Самеле?

- Нахожусь и там, и там. Но, конечно, больше в Украине, потому что мы оба готовились к Олимпиаде, он тоже уже квалифицировался на Игры. А тут у меня сборы. Но когда есть свободное время, то еду в Италию и готовлюсь там с Андреа – это тренер, с которым я там работаю, лишняя помощь.

- Расширили немного свой тренерский штаб?

- Ну да, в моих нынешних успехах есть заслуга и Андреа.

- А вы с ним на итальянском общаетесь?

- Нет, на английском (смеется). Итальянский в процессе, но пока тяжело. Я понимаю, что у меня в голове нет столько места для другого языка, наверное. Но мы и на английском хорошо понимаем друг друга.

Ольга Харлан

Ольга Харлан / Фото: Getty Images

- Итальянская кухня уже вас покорила?

- Берет покоряет и покоряет, я все время расстраиваюсь, когда туда езжу (смеется). Потому что невозможно отказаться от этой кухни. Она очень вкусная, она – просто прекрасная. А когда приезжаю домой, сразу перехожу на нашу кухню и начинаю диету.

- От чего вас не оттянешь – лазанья, пицца?

- Ну пиццу мы можем себе позволить раз в две недели, наверное. И пасту, и равиоли… Та все!

Смотрите, как в Будапеште прошел чемпионат мира по фехтованию, на котором Харлан выиграла "золото"

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сабля бойфренд фехтование Ольга Харлан Дарья Белодед

Источник: Сегодня|Спорт

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