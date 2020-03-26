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Юбилей у зимней сенсации: год назад Украина завоевала первую медаль чемпионата мира по сноубордингу

26 марта, 18:30

Вадим Авдасев

Аннамари Чундак, год назад взошедшая на пьедестал в США, празднует 30-летие

26 марта свой день рождения празднует украинская сноубордистка Аннамари Данча. Уроженка села Онокивцы, что в Ужгородском районе Закарпатской области, – единственная в истории Украины призерка чемпионатов мира по сноубордингу. Год назад Аннамари завоевала серебряную медаль в параллельном слаломе в Парк-Сити в США. Читайте также об имениннице дня из Нидерландов, из-за которой смотрели хоккей на траве.

Сегодня Аннамари отмечает юбилей – 30-летие. Девушка с самого детства росла целеустремленной, ведь папа у нее был горным спасателем, а мама – математиком. Свое имя она получила в честь двух бабушек – по линии отца и матери. Аннамари Чундак занималась горными лыжами и сноубордингом, но затем все-таки отдала предпочтение борду. Участвовала в трех Олимпийских играх, на двух Универсиадах брала серебряные медали. В 2010 году поднималась на мировой пьедестал среди юниоров.

А самый большой успех к ней пришел после замужества и рождения дочери Ольги в 2015 году. В финале ЧМ-2019 она уступила швейцарце Юлии Цогг, завоевав историческое для Украины "серебро". Кроме русского и украинского языков, знает английский и венгерский, причем успешно обучает им дочку.

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В январе 2020-го Данча стала пятой на этапе Кубка мира в Швейцарии.

Смотрите о том, как Аннамари вошла в топ-10 на этапе Кубка мира в 2020 году

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