Юлия Хавалджи выиграла "серебро" Европейских игр

В финале соревнований по борьбе украинка уступила шведке Маттссон

Хавалджи приносит Украине медаль Европейских игр. Фото: НОК Украины

В четверг, 27 июня, на Европейских играх наша команда завоевала серебряную награду. В женской борьбе (категория до 53 кг) на вторую ступень пьедестала поднялась Юлия Хавалджи. В финальном поединке Юлия проиграла сопернице из Швеции Софии Маттссон – 4:6.

На счету нашей команды на Европейских играх 25 медалей – 6 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Напомним, что сегодня Украина завоевала первое за четыре дня "золото" Европейских игр. Байдарке-двойке в составе Марии Повх и Людмилы Куклиновской не нашлось равных на дистанции 200 метров.

Как сообщалось ранее, в Минске разгорается скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Напомним, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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