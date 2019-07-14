Южноафриканец во второй раз в истории выиграл этап "Тур де Франс": результаты 9-го дня

Жюлиан Алафилипп сохранил желтую майку лидера общего зачета

































Южноафриканский велогонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи стал победителем девятого этапа знаменитой шоссейной многодневки "Тур де Франс". Он стал лишь вторым в истории представителем ЮАР, побеждавшем на этапе гонки после Роберта Хантера в Монпелье в 2007 году, зато первым, кто сделал это в статусе чемпиона страны. Вторым к финишу пришел Тиш Бенот из Lotto Soudal, проигравший Импи миллисекунды на финише, тройку призеров замкнул Ян Тратник, представляющий Bahrain-Merida.

1. Дэрил Импи (Mitchelton-Scott) – 04.03:12 В:18

2. Тиш Бенот (Lotto Soudal) – 04.03:12 В:11

3. Ян Тратник (Bahrain-Merida) +00.00:10

На 10-м километре гонки итальянец Алессандро Де Марки упал, ударившись лицом об асфальт и вынужден был в первые в карьере сойти с "Тур де Франс" досрочно.

Обладатель желтой майки лидера француз Жюлиан Алафилипп из Deceuninck – Quick Step стал только 35-м с отставанием от победителя гонки на 00:16.26, но сохранил 23-секундное преимущество над итальянцем из Trek-Segafredo Джулио Чикконе в генеральной классификации. Тройку общего зачета замыкает Тибо Пино из команды Groupama – FDJ (+53 секунды).

Захватывающий финиш 9-го этапа "Тур де Франс"

Напомним, что Федерация велоспорта Украины готова рассмотреть вопрос о недоверии действующему ее руководителю Александру Башенко во время внеочередного президиума, собранного по инициативе известного в прошлом украинского велогонщика Ярослава Поповича.

Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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