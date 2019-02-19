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За 24 года от украинского гражданства отказались 137 спортсменов

Сегодня, 16:32

Больше всего спортсменов уехали в Россию, среди лидеров также Азербайджан и США

Наталья Погребняк
Наталья Погребняк. Фото: Getty Images
За 24 года от украинского гражданства отказались 137 спортсменов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c13/69a/5c6c1369a5835.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c13/69a/5c6c1369a5835.png Другие Больше всего спортсменов уехали в Россию, среди лидеров также Азербайджан и США

137 спортсменов в период с 1993 по 2017 годы уехали из Украины и выступают за другие страны, сообщили изданию УНН в министерстве молодежи и спорта. "За годы независимости (в период с 1993 по 2017) за другие страны начали выступать 137 украинских спортсменов. Больше всего спортсменов выехали в Россию – 47, Азербайджан – 25 и США – 12", – цитирует агентство ответ министерства молодежи и спорта. По данным ведомства, в Турцию и Беларусь уехали по 6 человек, в Германию и Израиль – по 4, Португалию и Узбекистан – по 3, во Францию, Италию, Болгарию, Грузию, Казахстан и Австралию – по 2. По одному спортсмену выехало в Японию, Словению, Хорватию, Австрию, Швецию, Словакию, Испанию, Канаду, Аргентину, Латвию, Англию, Египет и Катар.

Напомним, что в январе украинская легкоатлетка Наталья Погребняк рассказала, почему решила сменить украинское гражданство на российское. По словам спортсменки, это единственный способ быть рядом с ребенком и мужем, гражданином России.

В марте прошлого года мы писали, что бывший украинский гимнаст готовится получить паспорт России. "С Украиной ничего не связывает" – говорит Олег Степко, который сначала променял Украину на Азербайджан, а теперь перебирается в Россию.

Также мы сообщали, что украинский боксер Станислав Каштанов получил российское гражданствоБывший "временный" чемпион мира по версии WBA чувствует себя там как дома.

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Тег спортсмен, спортсмены, спортсменка

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Источники:

УНН , Сегодня|Спорт

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