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Загадочная смерть на сборах: в Болгарии остановилось сердце у восходящей звезды водного поло

23 августа, 20:20

Ватерполисту Виталию Смирнову было 15 лет. Он был кандидатом в юниорскую сборную России

Виталий Смирнов

Виталий Смирнов / Фото: waterpolo.ru

Федерация водного поло России сообщила, что 22 августа 2019 года скончался 15-летний кандидат в члены юниорской сборной России Виталий Смирнов. "22 августа 2019 года на 16-м году ушел из жизни петербургский ватерполист Виталий Смирнов. Федерация водного поло России выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия", – говорится в сообщении на официальном сайте федерации

Смирнов – член сборной команды Санкт-Петербурга, победитель Спартакиады-2019, кандидат в мастера спорта. Официальные причины смерти молодого спортсмена не сообщаются. По информации СМИ, юный петербургский ватерполист умер на тренировочном сборе команды в Болгарии. У него остановилось сердце.

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Как сообщалось ранее, 20-летний футболист покончил с собой из-за постоянных травм. Валлиец Джоэл Дарлингтон в последние два года игрок постоянно страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска, вследствие чего впал в депрессию. Тело Джоэла, который на родине считался большим талантом, обнаружили его мать и брат в гараже.

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Также мы писали, что 20-летний регбист найден мертвым на следующий день после дебюта в новой команде. Тело англичанина Арчи Брюса обнаружили в отеле Тулузы, где накануне состоялся дебют этого регбиста за команду "Бэтли Бульдогз".

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Источник: Championat.ru

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