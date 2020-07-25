Загадочно пропавший олимпийский чемпион найден мертвым в России

Александр Иваницкий пошел в лес за грибами и утонул в реке

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, который загадочно пропал в лесу два дня назад, найден мертвым. Волонтеры и спасатели обнаружили в российском Подмосковье тело Александра Иваницкого.

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Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что тело найдено в реке. "Он утонул. По предварительным данным, смерть Иваницкого не носит криминального характера".

22 июля 82-летний Иваницкий ушел в лес за грибами в окрестностях Рузы. Возле реки Вейна были обнаружены его вещи и телефон. Как предположил его сын, после того как отец вошел в воду, у него могли случиться проблемы с сердцем. К поискам были привлечены полиция, водолазы, волонтеры и спасатели с вертолетом.

Александр Иваницкий – олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе в весовой категории свыше 97 килограммов. На его счету также четыре победы на чемпионатах мира (1962, 1963, 1965, 1966) и два чемпионства СССР (1964, 1965). После окончания спортивной карьеры борец возглавлял спортивную редакцию телеканала РТР.

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