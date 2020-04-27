Заплыв в теплице и тренировки с коровами: яркие фото будней спортсменок на карантине

Пандемия нового коронавируса изменила привычный уклад жизни и остановила спорт. Атлеты не соревнуются, а часто и не могут полноценно тренироваться в условиях жесткого карантина. Каждый выходит из ситуации как может.
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Например, британская спортсменка Жо Мур на карантине не прекращает тренировки и занимается на ферме своих родителей.
Жо – член олимпийской команды, она выступает в современном пятиборье.
На ферме для нее раздолье – Мур бегает, стреляет, упражняется в фехтовании.
Зрителями, порой, выступает стадо коров.
Яркие фото тренировок Жо Мур на ферме:
А в Боснии 13-летняя чемпионка страны среди юниоров Иман Авдич тренируется даже вдали от бассейна! Семья спортсменки нашла такой выход: Иман плавает в небольшом резервуаре, установленном в теплице на участке своего дедушки. Спортсменка плавает с веревкой, привязанной к ее талии, таким образом имитируя сопротивление.
Смотрите видео, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях на карантине:
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