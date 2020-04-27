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Заплыв в теплице и тренировки с коровами: яркие фото будней спортсменок на карантине

27 апреля, 20:27

Алексей Андрейцев

Член олимпийской сборной Великобритании занимается на ферме родителей, а пловчиха из Боснии плавает в теплице деда

Пандемия нового коронавируса изменила привычный уклад жизни и остановила спорт. Атлеты не соревнуются, а часто и не могут полноценно тренироваться в условиях жесткого карантина. Каждый выходит из ситуации как может.

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Например, британская спортсменка Жо Мур на карантине не прекращает тренировки и занимается на ферме своих родителей.

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Жо – член олимпийской команды, она выступает в современном пятиборье.

На ферме для нее раздолье – Мур бегает, стреляет, упражняется в фехтовании.

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Зрителями, порой, выступает стадо коров.


Яркие фото тренировок Жо Мур на ферме:

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А в Боснии 13-летняя чемпионка страны среди юниоров Иман Авдич тренируется даже вдали от бассейна! Семья спортсменки нашла такой выход: Иман плавает в небольшом резервуаре, установленном в теплице на участке своего дедушки. Спортсменка плавает с веревкой, привязанной к ее талии, таким образом имитируя сопротивление.

Смотрите видео, как украинские спортсмены тренируются в домашних условиях на карантине:

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плавание современное пятиборье фоторепортаж тренировки

Источник: Сегодня|Спорт

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