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Зарезали на "стрелке" или застрелили: в России убили восходящую звезду дзюдо

25 июня, 17:53

27-летний спортсмен Евгений Кушнир был найден в луже крови после конфликта в одном из кафе Тольятти

Евгений Кушнир
Евгений Кушнир. Фото: Facebook

Чемпион Самарской области и мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир погиб после конфликта в одном из кафе Тольятти. Об этом информирует сообщество федерации дзюдо города. "Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении федерации дзюдо Тольятти. Кушниру было 27 лет. По различных версиям, обсуждаемым в российских СМИ, он был то ли застрелен, то ли зарезан в ходе "стрелки". А найден был в луже крови.

По информации 63.ru, вместе с Евгением в драке участвовал его приятель, который также является дзюдоистом. Он получил различные раны: ножевые и от травматического пистолета. Его уже прооперировали в больнице. Не исключается, что Кушнир мог вступиться за друзей.

Евгений Кушнир. Фото – Facebook

Один из источников издания утверждает, что смерть наступила в результате выстрела в голову из травматического пистолета, другой - что от ножевого ранения. "Мы были на месте и видели его издалека. По внешним признакам могу сказать, что слухи о том, что его застрелили на "стрелке", неправда", - рассказал вице-президент федерации дзюдо Самарской области Павел Завьялов. Он добавил, что Кушнир был "рубахой-парнем", ездил на стареньких "Жигулях", никогда не был замечен в "некрасивых" историях, хотел стать чемпионом России и поэтому много тренировался.

Как мы писали ранее, втроем на одного: в России поймали убийц спортсмена, заступившегося за беременную девушку. 34-летнего борца греко-римского стиля Сергея Чуева сперва избили, а затем бросили в пруд и утопили. Эта жуткая трагедия произошла в столице РФ.

Также сообщалось, что стала известна судьба чемпиона Европы, похищенного в Москве ради выкупа в 200 тысяч евро. Знаменитого спортсмена, а ныне бизнесмена Сергей Чмуля, который был успешен в тхэквондо, несколько дней прятали в квартирах российской столицы. Пока он не сумел сбежать.


Как мы писали ранее, 

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Тег Россия, дзюдо

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Сегодня|Спорт

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