Зарезали на "стрелке" или застрелили: в России убили восходящую звезду дзюдо

27-летний спортсмен Евгений Кушнир был найден в луже крови после конфликта в одном из кафе Тольятти

Евгений Кушнир. Фото: Facebook

Чемпион Самарской области и мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир погиб после конфликта в одном из кафе Тольятти. Об этом информирует сообщество федерации дзюдо города. "Сегодня трагически погиб мастер спорта России по дзюдо Кушнир Евгений, выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении федерации дзюдо Тольятти. Кушниру было 27 лет. По различных версиям, обсуждаемым в российских СМИ, он был то ли застрелен, то ли зарезан в ходе "стрелки". А найден был в луже крови.

По информации 63.ru, вместе с Евгением в драке участвовал его приятель, который также является дзюдоистом. Он получил различные раны: ножевые и от травматического пистолета. Его уже прооперировали в больнице. Не исключается, что Кушнир мог вступиться за друзей.

Евгений Кушнир. Фото – Facebook

Один из источников издания утверждает, что смерть наступила в результате выстрела в голову из травматического пистолета, другой - что от ножевого ранения. "Мы были на месте и видели его издалека. По внешним признакам могу сказать, что слухи о том, что его застрелили на "стрелке", неправда", - рассказал вице-президент федерации дзюдо Самарской области Павел Завьялов. Он добавил, что Кушнир был "рубахой-парнем", ездил на стареньких "Жигулях", никогда не был замечен в "некрасивых" историях, хотел стать чемпионом России и поэтому много тренировался.

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Как мы писали ранее,

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