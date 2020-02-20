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Засудили! Украинская команда стала лишь бронзовым призером Кубка европейских чемпионов

20 февраля, 14:31

Девушки из "Сумчанки" заняли третье место в Европе по индорхоккею в зале

Украинская женская команда по по индорхоккею "Сумчанка" стала бронзовым призером Кубка европейских чемпионов. Турнир по зимнему варианту хоккея на траве прошел в Гааге с участием восемь лучших клубов Старого Света. Ранее мы сообщали, что "Сумчанка" поборется за Кубок чемпионов в Нидерландах.

Соперников разбили на групповом этапе на два квартета. Наша команда играла в группе А с испанским "Клуб Кампо" (Мадрид), английским "Ист Гринстед" и голландским HDM. В другой группе сыграют "Динамо" (Электросталь, Россия), "Дюссельдорфер" (Германия), "Минск" (Беларусь) и "СВ Арминен" (Австрия).

На групповом этапе "Сумчанка" сыграла вничью с хозяевами, HDM (2:2), разгромила британцев (5:1) и уступила испанкам – 5:6. Эти результаты позволили украинским девушкам занять второе место в квартете и выйти в полуфинал. В плей-офф пробились по две лучшие команды из каждой группы.

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В полуфинальном поединке наши уступили 2:3 будущему победителю – "Дюссельдорферу", хотя многие говорили, что судьи явно симпатизировали немецкому коллективу. Традиционно в финале хотят видеть клубы Германии и Нидерландов. В итоге немки и выиграли трофей, разобравшись с HDM (4:2), а "Сумчанка" завоевала бронзовые медали в борьбе с "Минском" – 6:5. А наша Ольга Гончаренко с 8 голами разделила пальму первенства в споре бомбардиров. Несколько лет назад украинки становились победителями турнира.

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