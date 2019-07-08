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Жулиан Алафилипп возглавил зачет "Тур де Франс"

8 июля, 22:55

Французский гонщик уверенно выиграл третий этап самой престижной велогонки мира

Финиш Алафилиппа
Финиш Алафилиппа. Фото: AFP

Французский гонщик Жулиан Алафилипп из команды Deceuninck-Quick Step стал победителем третьего этапа веломногодневки "Тур де Франс". На финише этапа протяженностью 215 км из Бельгии во Францию Алафилипп на 26 секунд опередил всех преследователей, которые вели борьбу только за второе место.

Благодаря уверенной победе Алафилипп возглавил общий зачет "Тур де Франс".

Веломногодневка "Тур де Франс". 3-й этап. Бенш – Эперне, 215 км

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 4:40.29. 
2. Майкл Мэттьюс (Австралия, Sunweb) – отставание 0.26. 
3. Яспер Стейвен (Бельгия, Trek — Segafredo) – то же время… 

Общий зачет после трех этапов

1. Жулиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 9:32.19. 
2. Ваут Ван Арт (Бельгия, Team Jumbo-Visma) — +0.20. 
3. Стивен Крейсвейк (Нидерланды, Team Jumbo-Visma) – +0.25… 

Ранее мы рассказывали о скандале в украинском велоспорте. Президент федерации велоспорта страны Александр Башенко, ранее уличенный в хамском обращении с чемпионкой Европейских игр Анной Соловей, настаивает, что она должна покинуть ряды сборной Украины из-за несанкционированного комментария в Facebook.

Напомним, Анну Соловей возмутило поздравление с ее победой спортивного чиновника, который, по мнению Анны, ничего для ее успеха на самом деле не сделал. Об этом она написала в соцсети. После чего глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко пригрозил спортсменке: "Аня, смотри, как мы будем обучаться, ты открыла рот, теперь ты будешь за это платить... Ездишь на моем велосипеде, ездишь в моей форме, на голове у тебя мой шлем, что ты еще хочешь, чтоб я тебя возил? Запомни, принцесса, будешь делать работу – примем тебя, будешь вонять – прогоним и не вспомним, как звали".

После этого известный украинский велогонщик Ярослав Попович потребовал отставки Александра Башенко. "В голову не приходит, как можно такое писать о спортсменах, которых ты должен поддерживать и помогать им. Для меня это всегда было нонсенсом", – заявил Попович.

Кстати, Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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Тег Велоспорт, Тур де Франс

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Championat.ru , Сегодня|Спорт

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