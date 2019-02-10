Знаменитая лыжница Линдси Вонн завоевала бронзовую медаль в последней гонке в карьере

Американская спортсменка решила завершить карьеру в 34 года из-за проблем со здоровьем

Линдси Вонн. Фото: AFP

Знаменитая лыжница Линдси Вонн завоевала бронзовую медаль в последней гонке в карьере //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/05c/080/5c605c080a585.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/05c/080/5c605c080a585.jpg 2019-02-10T19:16:29+02:00 Другие Американская спортсменка решила завершить карьеру в 34 года из-за проблем со здоровьем

Легендарная американская горнолыжника Линдси Вонн заняла третье место в соревнованиях по скоростному спуску на чемпионате мира в шведском Оре. Эта гонка стала для 34-летней спортсменки последней в карьере. Золотую медаль завоевала Илка Стухец из Словении, второе место досталось Коринн Зутер из Швейцарии.

Ранее мы писали, что Линдси Вонн упала на последнем чемпионате мира в своей карьере. Случилось это во время соревнований в супергиганте. Гонка была приостановлена более чем на пять минут, затем соревнования продолжились.

Линдси Вонн в прошлую пятницу заявила, что завершит карьеру после чемпионата мира в Оре. "Пришло время прислушаться к своему телу и попрощаться со спортом. Мне еще нужно подумать об этом. Я точно не приму решение быстро или легко. На правом колене мне сделали четыре операции. В левом колене у меня нет боковой связки. Похоже, я достигла предела. Пока я не уверена. Мне нужна пара дней, чтобы все обдумать", – сказала Вонн.

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, двукратная чемпионка мира, четырехкратная победительница Кубка мира в общем зачете, обладательница бронзовых олимпийских наград в супергиганте (Ванкувер-2010) и скоростном спуске (Пхенчхан-2018). На счету 34-летней спортсменки рекордные 82 победы на этапах Кубка мира.

Ранее в мае прошлого года мы писали, что Линдси Вонн в бикини занялась уборкой мусора на пляже. Знаменитая горнолыжница считает, что планету нужно защищать.

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