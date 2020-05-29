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Знаменитый Бостонский марафон отменили впервые за 124 года

29 мая, 10:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Организаторы решили провести марафон в виртуальном формате

Власти Бостона приняли решение отменить ежегодный Бостонский марафон, который проводится 124 года без перерыва, сообщает пресс-служба соревнований. Изначально марафон должен был пройти 20 апреля, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на 14 сентября. Ранее сообщалось, что в Киеве перенесли "Пробег под каштанами". В этом году предлагается помочь медиками и присоединится к #ПробігONлайн.

Теперь организаторы и власти города решили полностью отменить соревнования и провести марафон в виртуальном формате. Всем участникам вернут деньги за внесенные ранее взносы.

В начале сентября участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 километра в течении шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам. Все участники виртуального забега получат памятные призы.

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Напомним, что Бостонский марафон является одним из старейших и престижнейших марафонских забегов в мире. В 2013 году забег обернулся трагедией, когда на финише марафона произошло два взрыва.

Кстати, мы уже сообщали, что сотрудник английского клуба пробежал марафонскую дистанцию, не выходя из квартиры. Пол Холлидэй около двух тысяч фунтов на помощь детям-инвалидам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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марафон коронавирус

Источник: Livesport.ru

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