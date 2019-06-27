Золото! Анна Соловей победила на Европейских играх

Украинская велосипедистка заняла первое место в гонке по очкам

Анна Соловей на Играх-2019 в Минске. Фото: НОК Украины

Второе "золото" за день у нас на Европейских играх в Минске. Утром на было равных байдарке-двойке в составе Марии Повх и Людмилы Куклиновской на дистанции 200 метров. А вечером украинский гимн играл на честь Анны Соловей. Наша велосипедистка выиграла гонку по очкам. "Серебро" у Верены Эберхард из Австрии, "бронзу" завоевала чешка Ярмила Махачова.

Теперь на счету нашей команды на Европейских играх 26 медалей – 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Как сообщалось ранее, в Минске разгорается скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Напомним, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.

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