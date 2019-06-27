Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Золото! Анна Соловей победила на Европейских играх

27 июня, 21:12

Украинская велосипедистка заняла первое место в гонке по очкам

Анна Соловей на Играх-2019 в Минске
Анна Соловей на Играх-2019 в Минске. Фото: НОК Украины

Второе "золото" за день у нас на Европейских играх в Минске. Утром на было равных байдарке-двойке в составе Марии Повх и Людмилы Куклиновской на дистанции 200 метров. А вечером украинский гимн играл на честь Анны Соловей. Наша велосипедистка выиграла гонку по очкам. "Серебро" у Верены Эберхард из Австрии, "бронзу" завоевала чешка Ярмила Махачова.

Теперь на счету нашей команды на Европейских играх 26 медалей – 7 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная занимает четвертое место в общекомандном зачете.

Как сообщалось ранее, в Минске разгорается скандал: судей Европейских игр обвиняют в том, что они помогли украинскому боксеру победить белоруса. Хозяева Евроигр считают несправедливым поражение, которое присудили Николаю Шаху в бою с Николаем Буценко.

Напомним, что в то время как в Минске разыгрывают медали Европейских игр, в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Велоспорт, Европейские игры, Анна Соловей

Вы сейчас просматриваете новость " Золото! Анна Соловей победила на Европейских играх". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

Ахметов поделился мнением о возвращении Коломойского в Украину

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

Украинская ответочка России

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Отсутствие чернокожих актеров в Чернобыле вызвало возмущение

"Молчание ягнят": легендарная история Ганнибала Лектора

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 18:46

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина замыкает топ-пятерку

Сегодня, 08:26

Наша команда завоевала на Европейских играх 22 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:11

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

25 июня, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Онищенко грубо оскорбил министра спорта в Facebook

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь