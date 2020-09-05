Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео

Среди тех, кто противостоит действующему президенту Беларуси, чемпионы мира по плаванию, толканию ядра и самбо

Звезды белорусского спорта записали стихотворение, обращенное к своим же коллегам, под названием: "Почем твоя совесть, спортсмен?" Они призывают других атлетов не молчать и присоединиться к протестам против правления Александра Лукашенко. Отметим, что сегодня в Минске на акции протеста вышли студенты и преподаватели.

"Сейчас твой болельщик в больнице лежит. Кого-то и вовсе нету в живых", – говорится в стихотворении, которое продекламировали чемпион Европы по баскетболу Егор Мещеряков, чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, чемпионка мира по толканию ядра Надежда Остапчук, чемпион мира по самбо Степан Попов и другие представители Свободного объединения спортсменов Беларуси SOS.by

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"Я отец троих прекрасных детей. Не хочу, чтобы мои дети жили в стране унижений и пыток, угроз и запугивания, принудиловки", – объясняет свои мотивы участия в протестах против правления Александра Лукашенко многократный чемпион Беларуси по гандболу Константин Яковлев

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Ранее мы писали, что белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВД. Игроку команды "Крумкачы" Сергею Козеке сломали позвонок и повредили почки.

Смотрите видео новых задержаний в Минске

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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