"Брат увернулся – иначе бы убили": белорусский чемпион мира – о том, как избили его родственника

Чемпион мира и Европы по самбо белорус Степан Попов рассказал о том, что довелось пережить его двоюродному брату в изоляторе временного содержания в Минске, куда тот попал неделю назад и откуда накануне был выпущен.

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"У меня 9 августа пропал двоюродный брат, никто не знал, где он. Говорят, что 90 процентов людей забирали не на площади, не на протестах, а около работы, около машин, из кафе выводили. Как оказалось, брата забрали из машины, когда он просто в ней ехал и ничего не делал. Сразу же избили. Брат говорит, если бы не пытался уворачиваться, то просто бы убили, наверное. Его другу по голове ударили сапогом, так он ничего не слышит сейчас. Может, лопнула барабанная перепонка, потому что в ухе постоянно что-то булькает"

"В камеры всех закидывали. Были даже люди с дыркой в животе, но никакой медицинской помощи им не оказывали. Шло постоянное психологическое давление. Я брата привез домой, так он не смог даже кусочек чего-то съесть. Он сказал, что давали им корочку хлеба на троих и кусочек кашки. Благо, в камере была вода, так хоть что-то пили. А так желудок у брата – ужасно смотреть"

"Мы вообще в шоке, как так совпало. Он человек не протестный, никуда не ехал протестовать. Но рассказывает, что судили его по жесткому, обвиняли во всем. Ему не дали позвонить жене, поэтому все волновались, извелись. Все человеческие права нарушены в грубейшей форме. Настоящий беспредел. Даже не знаю, где так с людьми обращаются, но точно не в Европе. И ребята, которые служили, сами не верят, что возможно так зверствовать. Это как нужно людей надрессировать, зомбировать. И эта лютая жестокость вызвала дикое сплочение народа. Брат говорит, что вышел и заплакал, когда увидел такое количество людей, которые встречали. Он просто не мог из-за эмоций сказать свою фамилию"

"Я призываю, чтобы не было жестокости. Понимаете, я как-то посещал часть, где служит ОМОН, несколько лет назад. Ребята все адекватные, слушали. А потом мне рассказывали, что люди из этой части такое творят, может, даже те, с кем я встречался. Просто не верится. Но я надеюсь, что таких жестоких только маленькая горсточка и там больше людей, которые не способны на такие зверства", – цитирует белорусского самбиста Степана Попова by.tribuna.com

Степан Попов / Фото: Instagram

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Ранее мы писали, что игроки любимого клуба Лукашенко поддержали избитого 16-летнего фаната. Юноша не принимал участия в протестах, а лишь планировал отправиться с другом на рыбалку.

Также мы рассказывали, что в Беларуси за участие в протестах задержан футболист, забивавший чемпионам мира. Антон Сарока получил семь суток административного ареста.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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