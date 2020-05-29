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100 миллионов только от рекламы и спонсоров: больше всех в мире зарабатывают не Роналду и Месси

29 мая, 19:43

Елена Павлова Елена Павлова

Звезды футбола и баскетбола расположились за спиной у швейцарца

20-кратный победитель турниров Большого шлема, швейцарский теннисист Роджер Федерер занял первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года по версии авторитетного издания Forbes. Ранее мы сообщали, что повелитель скорости побил рекорд Бекхэма в рейтинге самых богатых спортсменов Британии.

38-летний теннисист, который на данный момент является четвертой ракеткой мира, заработал за год 106,3 миллиона долларов. Отмечается, что только 6,3 миллиона из этой суммы приходятся на призовые, остальное — доход от спонсорских соглашений и другой деятельности спортсмена. Федерер стал первым теннисистом во главе рейтинга Forbes благодаря спонсорам и деньгам от рекламы, которые составили 100 млн.

Роджер Федерер

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Роджер Федерер / Фото: Reuters

Второе место в рейтинге занял нападающий сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду с доходом в 105 миллионов. Третьим стал лидер прошлогоднего рейтинга Forbes форвард сборной Аргентины и испанской "Барселоны" Лионель Месси — 104 миллиона.

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В топ-10 списка самых богатых также попали также нападающий "ПСЖ" Неймар (95,5), баскетболисты Леброн Джеймс (88,2), Стефен Карри (74,4) и Кевин Дюрант (63,9), гольфист Тайгер Вудс (62,3), а также игроки в американский футбол Кирк Казинс (60,5) и Карсон Вентц (59,1).

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Смотрите трюк от Роджера Федерера

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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Источник: Forbes

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