Новый рейтинг самых дорогих клубов Европы: МЮ подпирает лидера, а "ПСЖ" буквально взлетел

Британская аудиторская компания KPMG Global Sport Network провела исследование по капитализации футбольных клубов и назвала самый дорогой в Европе. Лидером по данному показателю остается "Реал" — мадридский гранд оценивается почти в три с половиной миллиарда евро. Ранее был назван клуб с наибольшей финансовой мощью в мире.
Вторым в списке следует английский "Манчестер Юнайтед" – 3,3 миллиарда, а замыкает тройку испанская "Барселона" – 3,1. Стоит отметить, что в топ-10 рейтинга оказалось сразу шесть клубов английской Премьер-лиги, но наибольший прирост в стоимости продемонстрировал французский "ПСЖ" — плюс 36,7%, в то время как "Арсенал" подешевел на 13,2%.
Читайте также: В рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только два россиянина
Топ-10 самых дорогостоящих клубов:
- "Реал" — 3,478 миллиардов евро
- "Манчестер Юнайтед" — 3,342
- "Барселона" — 3,193
- "Бавария" — 2,878
- "Ливерпуль" — 2,658
- "Манчестер Сити" — 2,606
- "Челси" — 2,218
- "Тоттенхэм" — 2,067
- "ПСЖ" — 1,911
- "Арсенал" — 1,852
- "Ювентус" — 1,735
Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет только сейчас, но по оценке клубов на 1 января 2020 года. Мы также писали, что на самый популярный клуб мира в соцсетях подписано почти в два раза меньше, чем на Роналду.
Смотрите, как "Реал" в Лиге чемпионов проиграл "Манчестер Сити"
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк