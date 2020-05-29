Новый рейтинг самых дорогих клубов Европы: МЮ подпирает лидера, а "ПСЖ" буквально взлетел

Британская аудиторская компания KPMG Global Sport Network провела исследование по капитализации футбольных клубов и назвала самый дорогой в Европе. Лидером по данному показателю остается "Реал" — мадридский гранд оценивается почти в три с половиной миллиарда евро. Ранее был назван клуб с наибольшей финансовой мощью в мире.

Вторым в списке следует английский "Манчестер Юнайтед" – 3,3 миллиарда, а замыкает тройку испанская "Барселона" – 3,1. Стоит отметить, что в топ-10 рейтинга оказалось сразу шесть клубов английской Премьер-лиги, но наибольший прирост в стоимости продемонстрировал французский "ПСЖ" — плюс 36,7%, в то время как "Арсенал" подешевел на 13,2%.

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Топ-10 самых дорогостоящих клубов:

"Реал" — 3,478 миллиардов евро "Манчестер Юнайтед" — 3,342 "Барселона" — 3,193 "Бавария" — 2,878 "Ливерпуль" — 2,658 "Манчестер Сити" — 2,606 "Челси" — 2,218 "Тоттенхэм" — 2,067 "ПСЖ" — 1,911 "Арсенал" — 1,852 "Ювентус" — 1,735

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет только сейчас, но по оценке клубов на 1 января 2020 года. Мы также писали, что на самый популярный клуб мира в соцсетях подписано почти в два раза меньше, чем на Роналду.

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