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Новый рейтинг самых дорогих клубов Европы: МЮ подпирает лидера, а "ПСЖ" буквально взлетел

29 мая, 19:13

Елена Павлова Елена Павлова

В топ-10 оказалось сразу шесть команд английской Премьер-лиги

Британская аудиторская компания KPMG Global Sport Network провела исследование по капитализации футбольных клубов и назвала самый дорогой в Европе. Лидером по данному показателю остается "Реал" — мадридский гранд оценивается почти в три с половиной миллиарда евро. Ранее был назван клуб с наибольшей финансовой мощью в мире.

Вторым в списке следует английский "Манчестер Юнайтед" – 3,3 миллиарда, а замыкает тройку испанская "Барселона" – 3,1. Стоит отметить, что в топ-10 рейтинга оказалось сразу шесть клубов английской Премьер-лиги, но наибольший прирост в стоимости продемонстрировал французский "ПСЖ" — плюс 36,7%, в то время как "Арсенал" подешевел на 13,2%.

Читайте также: В рейтинг самых богатых владельцев спортивных клубов из европейцев попали только два россиянина

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Топ-10 самых дорогостоящих клубов:

  1. "Реал" — 3,478 миллиардов евро
  2. "Манчестер Юнайтед" — 3,342
  3. "Барселона" — 3,193
  4. "Бавария" — 2,878
  5. "Ливерпуль" — 2,658
  6. "Манчестер Сити" — 2,606
  7. "Челси" — 2,218
  8. "Тоттенхэм" — 2,067
  9. "ПСЖ" — 1,911
  10. "Арсенал" — 1,852
  11. "Ювентус" — 1,735

Стоит отметить, что KPMG опубликовала отчет только сейчас, но по оценке клубов на 1 января 2020 года. Мы также писали, что на самый популярный клуб мира в соцсетях подписано почти в два раза меньше, чем на Роналду.

Смотрите, как "Реал" в Лиге чемпионов проиграл "Манчестер Сити"

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