139-й US Open: дамы на ТВ, нет-пакет, 56 км струн и пельмени

Стремительный и шумный Нью-Йорк оживился еще больше: вчера здесь стартовал последний турнир "Большого шлема" в сезоне – US Open. В первый же день на корт вышли двое украинок – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Даяна в непростом матче обыграла румынку Монику Никулеску, которая раньше входила в топ-30 мирового рейтинга – 6:4, 1:6, 6:2. Ястремская впервые в карьере играла сеяной на "шлеме" – 32-й – и теперь дебютирует во втором круге US Open против шведки Петерсон.

А Элина легко разобралась с американкой Уитни Осуигве - 6:1, 7:5. За выход в следующий раунд турнира Свитолина встретится с экс-первой "ракеткой" мира пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей US Open американкой Венус Уильямс.

Кстати, в этом году уже 139-й US Open. Чем же он особенный?



ДЕНЬГИ. Американский "шлем" всегда славился высокими призовыми и прогрессивным подходом к вопросу равной оплаты для мужчин и женщин. С каждым годом мейджоры делают свои чеки все крупнее, но US Open всегда оказывается впереди. С 2018-го общий призовой фонд самого богатого из 4 "шлемов" вырос более чем на 4 миллиона долларов (на 13%) - до $57 238 700. Победители в одиночках увезут на 50 тысяч больше, чем в прошлом году, - по $3 850 000.



БИТВА ЗА №1. Через две недели у нас в очередной раз может смениться первая ракетка мира у женщин. Шаткое кресло Наоми Осаки могут занять еще трое, которые уже бывали номером один, - Эшли Барти, Каролина Плишкова и Симона Халеп. Самые высокие шансы - у австралийки Барти, которой нужно защитить 240 очков за прошлогоднюю 1/8 финала. Чешке Плишковой нужно повторять минимум 1/4-ю. Ну а Наоми или Симоне - только побеждать (румынке еще и с надеждой, что конкурентки выступят хуже).



ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. Открытие US Open выпало на американский День равенства женщин. Поэтому вчерашние события в Нью-Йорке прошли под знаком влиятельных женщин в истории тенниса. Возле стадиона Артура Эша открыли статую легендарной Алтеи Гибсон - почти к ее дню рождения (25 августа). Алтея была №1 женского тенниса в конце 1950-х и пять раз выигрывала на одиночных "шлемах", став первой афроамериканкой, взявшей титул на мейджоре (Ролан Гаррос-1956). Обеспокоившись тем, что только 4% эфирного времени на телевидении посвящено женскому спорту (согласно исследованию Tucker Center), организаторы запустили хештег WomenWorthWatching, чтобы рассказать как можно больше историй спортсменок, достойных быть услышанными.





ЗЕЛЕНЫЙ ПОДХОД. 97% отходов прошлогоднего US Open было переработано, а новый корт Луи Армстронга получил серебряную сертификацию LEED за энергоэффективность и экологичность. А каждый набор формы для мальчиков и девочек, подающих мячи на этом US Open, создан из около десяти переработанных бутылок. После натяжки струн на ракетках, которых за три недели используется больше пяти тысяч, их не будут заворачивать в пластиковые пакеты, а использованные струны - 56 км - отдадут на переработку. Турнир также оказывает гуманитарную помощь Малави, предоставляя жителям этой африканской страны более безопасные кухонные печи и уменьшая количество выбросов углекислого газа.



ПРАЗДНИК ЖИВОТА. Организаторы американского "шлема" очень гордятся своей едой, называя ее второй по важности причиной посетить турнир после самого тенниса. Особенно хвалят стейки и тако, говорят, даже сэндвичи здесь не такие, как везде. В этом году добавились точки с пельменями и боулами из асаи (бразильская ягода). Заготовок и вкусных планов на US Open 2019 немало: к примеру, 750 тысяч шариков из дыни для коктейлей, 40 тонн говядины, 66 тысяч бананов и 225 тысяч бургеров и хот-догов!

