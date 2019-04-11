15-летний обидчик украинца повторил рекорд Надаля: видео исторической победы
Таких матчей теннис не знал 11 лет: опытного Педро Мартинеса выбил испанский юнец
15-летний испанец Карлос Алькарас Гарфия на Челленджере в Мурсии обыграл соотечественника Педро Мартинеса, занимающего 140-ю позицию в рейтинге ATP. Таким образом Гарфия стал первым за 11 лет теннисистом своего возраста, победившим соперника из топ-200.
Примечательно, что за последние 20 лет игроки 15 лет или младше обыгрывали теннисистов топ-200 лишь пять раз: это были Рафаэль Надаль, Ришар Гаске, Бернард Томич, Райан Харрисон и теперь Алькарас Гарфия.
Интересно, что на днях Алькарас Гарфия стал победителем юниорского турнира ITF первой категории, где в финале обыграл украинца Илью Белобородько.
Как сообщалось ранее, в Базеле отказались переименовать арену в честь знаменитого теннисиста Роджера Федерера. Член городского совета Мартина Бернаскони – автор предложения – объяснила решение так: "Основным аргументам против переименования стало то, что мы в Швейцарии не называем объекты в честь современников (только в честь уже покойных). Также Федерер считается брендом и может захотеть денег (за использование имени)".
Также сообщалось, что лучшая теннисистка Украины сравнила себя с Порошенко и Зеленским. "Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала Элина Свитолина после сдачи крови.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " 15-летний обидчик украинца повторил рекорд Надаля: видео исторической победы". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
isport.ua
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Легенда российского тенниса: "Оставьте Украину в покое. Это их вопрос – кого они выберут и почему"
Кафельников не понимает, почему российские СМИ промывают мозги большинству собственного населения