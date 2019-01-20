16-летняя украинка Дарья Снигур вышла во второй круг юниорского Australian Open

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Мартину Бьяджанти

Дарья Снигур. Фото: tennisua.org

16-летняя украинка Дарья Снигур вышла во второй круг юниорского Australian Open //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/42d/e99/5c442de99585a.png //smm2.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/42d/e99/5c442de99585a.png 2019-01-20T10:14:58+02:00 Теннис Украинская теннисистка в двух сетах обыграла итальянку Мартину Бьяджанти

Украинская теннисистка Дарья Снигур уверенно вышла во второй раунд Открытого чемпионата Австралии среди юниоров. 16-летняя Снигур в первом раунде за 56 минут разгромила 17-летнюю итальянку Мартину Бьяджанти, отдав лишь три гейма – 6:1, 6:2. Наша теннисистка показала лучший процент первой подачи (76% против 68%) и меньшее количество невынужденных ошибок (12 против 22), а общее количество выигранных очков составило 66:43. Следующей соперницей Дарьи станет француженка Людмила Беншейх. Кроме того, Снигур играет в парном разряде первого в 2019 году юниорского "шлема".

Напомним, что лучшая тенниска Украины Свитолина во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open. Элина Свитолина обыграла Чжан Шуай из Китая – 4:6, 6:4, 7:5.

Напомним, что ранее Леся Цуренко с треском вылетела с Australian Open. Украинская теннисистка взяла всего две гейма в матче с американкой Анисимовой.

А в субботу на с одной из главных звезд мирового тенниса Роджером Федерером произошел курьезный случай. Один из охранников не узнал швейцарского теннисиста и не пропустил его в зону для игроков, ведь у Федерера не было при себе аккредитации. Сам швейцарец терпеливо дождался, пока ему принесут необходимый документ и потом прошел к корту.

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Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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