18-летняя украинка получила шанс дебютировать в основной сетке US Open

Три года назад Костюк выигрывала юниорский Australian Open

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк получила шанс выступить в основной сетке американского турнира Большого шлема – US Open. Это случилось после того, как 47-й номер мирового рейтинга словенка Полона Херцог отказалась от борьбы за титул в США. Для шестой ракетки Украины это выступление в основе может стать дебютным. Тогда как Элина Свитолина отказалась от участия в Открытом чемпионате США.

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Напомним, что US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября и стартует с основной сетки, минуя этап квалификации. Ранее Костюк выигрывала юниорский Australian Open, а теперь уже рвется во взрослую элиту.

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

Кроме 18-летней Костюк в американском "шлеме" должны принять участие еще четверо украинок – Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова, которая уже приступила к тренировкам в Нью-Йорке. А вот лучшая теннисистка Украины Свитолина возобновит сезон с грунта и выступит на "Ролан Гаррос".

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Тем временем тренер Даяны Ястремской Саша Бажин прилетел США, чтобы готовить украинку к US Open.

"Нахожусь в пузыре. Теперь я сделаю все возможной, что в моих силах, чтобы помочь Даяне оставаться в Нью-Йорке как можно дольше".

Смотрите также, как Свитолина с феерической победы стартовала на турнире в Монтеррее, который впоследствии выиграла

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