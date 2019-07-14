19-летняя Катарина Завацкая выиграла самый крупный теннисный турнир в карьере

Украинская теннисистка установит личный рекорд в рейтинге WTA

Катарина Завацкая. Фото: Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала самую крупную победу в карьере. 19-летняя украинка впервые выиграла турнир Международной федерации тенниса (ITF) в Контрексвиле, Франция, с призовым фондом 100 000 долларов. В финале турнира Завацкая за 1 час 11 минут обыграла Ульрике Эйкери из Норвегии – 6:4, 6:4.

Это седьмой титул Завацкой в карьере, но впервые она смогла добиться победы на столько крупном соревновании. Ранее ей покорялись только 25-тысячники. Благодаря успеху во Франции Катарина поднимется на 133-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что станет ее личным рекордом.

В субботу 17-летняя украинка Дарья Снигур сотворила сенсацию и выиграла Уимблдон. В финале юниорского турнира Дарья победила "сеяную" на турнире американку Алексу Ноэль. Она стала второй украинкой, которой удалось выиграть Уимблдон. 15 лет назад это сделала Катерина Бондаренко.

Также мы писали, что Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона. Менее часа понадобилось румынской теннисистке, чтобы обыграть семикратную победительницу Уимблдона.

Теннисистка Катарина Завацкая

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