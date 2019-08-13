19-летняя украинка обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в США

Даяна Ястремская / Фото: AFP

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира в первом круге престижного турнира в американском городе Цинциннати.

Соперницей нашей соотечественницы была титулованная датчанка Каролин Возняцки, выигравшая за свою карьеру 34 титула и возглавлявшая рейтинг WTA в общей сложности на протяжении 71 недели, с которой Даяна ранее на кортах в официальных соревнованиях не пересекалась.

Ястремская нервно начала матч, сразу же проиграв свою подачу, но быстро исправила положение, выиграв четыре гейма подряд, и в итоге взяла первый сет. Не вышла легкой и вторая партия, по ходу которой украинка вновь уступала, но в решающий момент взяла себя в руки и вырвала итоговую победу - 6:4, 6:4.

Следующей соперницей Ястремской станет россиянка Светлана Кузнецова.

Ранее мы писали, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Торонто. Наша теннисистка в матче 1/8 финала обыграла представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Также добавим, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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