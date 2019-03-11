88 тысяч долларов для Элины: Свитолина превзошла саму себя, разгромив в США бывшую россиянку

Первая ракетка Украины за 107 минут вышла в четвертый раунд престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина превзошла себя. Фото: AFP

88 тысяч долларов для Элины: Свитолина превзошла саму себя, разгромив в США бывшую россиянку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60a/3db/5c860a3db3542.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60a/3db/5c860a3db3542.png 2019-03-11T09:18:00+02:00 Теннис Первая ракетка Украины за 107 минут вышла в четвертый раунд престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира серии WTA в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в более чем 9 млн долларов, обыграв в двух сетах представительницу Австралии, экс-россиянку Дарью Гаврилову – 7:5, 6:4. Теннисистки ранее встречались между собой 8 раз. Теперь в личных встречах со счетом 6:3 ведет украинка.

Матч продолжался 107 минут. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, не допустила ни единой двойной ошибки и взяла 8 геймов на приеме. Ее соперница, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила четыре двойные, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Отметим, что пройдя в 1/8 финала Индиан-Уэллса, Элина Свитолина пополнила свой счет на 88 135 долларов. А также превзошла свой прошлогодний результат на этом турнире, когда остановилась в третьем круге.

Интересно, что в четвертом круге первую ракетку Украины ждет встреча с еще одной австралийкой Эшли Барти – 12-м номером мирового рейтинга.

Как сообщалось ранее, невероятный камбек на турнире с призовым фондом в 9 миллионов совершила наша Леся Цуренко.

Также сообщалось, чтов 38 лет стала мамой бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис.

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