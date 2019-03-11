Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

88 тысяч долларов для Элины: Свитолина превзошла саму себя, разгромив в США бывшую россиянку

Сегодня, 09:18

Первая ракетка Украины за 107 минут вышла в четвертый раунд престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Свитолина превзошла себя
Свитолина превзошла себя. Фото: AFP
88 тысяч долларов для Элины: Свитолина превзошла саму себя, разгромив в США бывшую россиянку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60a/3db/5c860a3db3542.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60a/3db/5c860a3db3542.png Теннис Первая ракетка Украины за 107 минут вышла в четвертый раунд престижного турнира в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в четвертый круг турнира серии WTA в Индиан-Уэллсе с призовым фондом в более чем 9 млн долларов, обыграв в двух сетах представительницу Австралии, экс-россиянку Дарью Гаврилову – 7:5, 6:4. Теннисистки ранее встречались между собой 8 раз. Теперь в личных встречах со счетом 6:3 ведет украинка.

Матч продолжался 107 минут. За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, не допустила ни единой двойной ошибки и взяла 8 геймов на приеме. Ее соперница, занимающая 53-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила четыре двойные, а также реализовала 6 брейк-поинтов.

Отметим, что пройдя в 1/8 финала Индиан-Уэллса, Элина Свитолина пополнила свой счет на 88 135 долларов. А также превзошла свой прошлогодний результат на этом турнире, когда остановилась в третьем круге.

Интересно, что в четвертом круге первую ракетку Украины ждет встреча с еще одной австралийкой Эшли Барти – 12-м номером мирового рейтинга.

Как сообщалось ранее, невероятный камбек на турнире с призовым фондом в 9 миллионов совершила наша Леся Цуренко.

Также сообщалось, чтов 38 лет стала мамой бывшая первая ракетка мира Мартина Хингис.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег теннис, Элина Свитолина, Дарья Гаврилова

Вы сейчас просматриваете новость " 88 тысяч долларов для Элины: Свитолина превзошла саму себя, разгромив в США бывшую россиянку". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Круто играешь на контору": футбольный арбитр обвинил теннисиста Стаховского в договорняках

27 февраля, 19:32

Футбольный арбитр назвал первую ракетку страны "позорищем Украины". Реакция соцсетей

"Тормози": футболист Александр Зинченко в Манчестере – на столе с теннисисткой Ольгой Янчук

21 февраля, 20:36

Украинскому полузащитнику "МанСити" приписывают роман с блондинкой, которая на год старше его

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

Почему группа KAZKA отказалась ехать на «Евровидение»

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Развертывание Су-57 столкнулось с двумя проблемами - СМИ

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Убийство в супермаркете в Харькове: появилась важная информация

Стало известно, как вырастут пенсии весной

Названы самые популярные имена среди украинцев

Минские соглашения были ловушкой для Украины, но попалась Россия
Загрузка...

"Шахтер" и "Динамо" громят соперников: результаты всех матчей 21 тура чемпионата Украины

Вчера, 20:40

"Шахтер" в Харькове уничтожил "Карпаты" и сделал подарок Фонсеке, а киевляне после 0:3 в Англии победили "Арсенал" 4:0

"Он всегда уходит последним": как Лунина расхваливают в клубе после отбитого пенальти

Вчера, 12:00

Капитан "Леганеса" рассказал, что никто в команде не тренируется так фанатично, как украинский вратарь

Зинченко привез гол, но судья помог ему уйти в отрыв от "Ливерпуля": обзор матча "МанСити" – "Уотфорд"

Вчера, 09:26

Команда украинца обыграла соперника при помощи мяча, забитого из офсайда. А сам Зинченко допустил ляп в обороне

На Роллс-Ройс – в "Динамо": болельщики требуют возвращения в Киев знаменитого нигерийца

9 марта, 11:02

Браун Идейе хочет вернуться в динамовскую команду. Фанаты "бело-синих" – "за": "11-й номер как раз свободен"

Гвардиола променяет Зинченко на Роналду: тренер летом уйдет из "Манчестер Сити" в "Ювентус" – СМИ

9 марта, 10:10

Источники итальянских СМИ сообщают, что тренер "Манчестер Сити" согласился перейти в "Ювентус"

Документалка про менструацию получила Оскар

Ксению Собчак застукали в аэропорту с любовником (фото)

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека