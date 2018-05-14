Александр Долгополов проиграл Джоковичу на турнире в Риме

Украинский теннисист выиграл всего четыре гейма в двух сетах

Лучший украинский теннисист Александр Долгополов зачехлил ракетку после первого раунда "Мастерса" в Риме, с призовым фондом около 5 миллионов евро.

На старте турнира Долгополов проиграл в двух сетах экс-первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу – 1:6, 3:6.

Напомним, что параллельно с мужским "Мастерсом" в Риме проходит и женский турнир. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в ожидании старта посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила именную футболку.

Наша теннисистка стартует со второго круга, где сыграет с хорваткой Петрой Мартич. В первом круге турнира в Риме Мартич в двух сетах обыграла украинку Лесю Цуренко. Ранее с Элиной они пересекались трижды и в счете ведет украинка – 2:1.

Напомним, что Свитолина проиграла на прошлом турнире в Мадриде уже во втором круге. Тем не менее, украинка немного улучшила свой очковый заработок на этом турнире и стала на шаг ближе к лидерству в рейтинге WTA: расклады для Элины Свитолиной стать первой ракеткой мира после грунтового сезона.