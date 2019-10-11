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Американка помогла Свитолиной попасть на Итоговый турнир

11 октября, 19:24

Наша теннисистка отправится на чемпионат в Шэньчжэне

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла на Итоговый турнир WTA. Ранее мы рассказывали, что Свитолина вылетела из ТОП-3 рейтинга лучших теннисисток мира, у Ястремской личный рекорд.

После того, как 15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф обыграла нидерландскую теннисистку Кики Бертенс в четвертьфинале турнира WTA International в Линце, стало известно, что Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый чемпионат WTA в Шэньчжэне.

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Свитолина занимает седьмое место в Чемпионской гонке. Ее конкурентки, Белинда Бенчич и Кики Бертенс, не смогут обе обойти украинку по итогам турнира в Москве.

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В случае победы швейцарки над голландкой в финале Москвы, Бенчич обойдет Свитолину, а Кики догонит по очкам, но уступит по дополнительным показателям.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние.

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Источник: Сегодня|Спорт

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