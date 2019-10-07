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Свитолина вылетела из ТОП-3 рейтинга лучших теннисисток мира, у Ястремской личный рекорд

7 октября, 12:39

В первой сотне рейтинга WTA - четыре украинки

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина после не совсем удачного выступления на турнире в Пекине потеряла одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В обновленном рейтинге украинка занимает четвертое место, пропустив выше себя японку Наоми Осаку.

Другая украинка Даяна Ястремская установила личный рекорд – 19-летняя теннисистка впервые в карьере вошла в ТОП-25 рейтинга WTA.

Статус третьей ракетки Украины сохраняет Леся Цуренко, но ее позиции в мировой классификации потихоньку тают – она потеряла пять строчек и опустилась на 73-е место.

Еще одна наша соотечественница в Топ-100 рейтинга WTA Катерина Козлова улучшила свои позиции на две строчки и теперь занимает 83-е место.

ТОП-10 рейтинга WTA на 7 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 7096

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2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) – 6015

3 (4). Наоми Осака (Япония) – 5621

4 (3). Элина Свитолина (Украина) – 5525

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 5041

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6 (5). Симона Халеп (Румыния) – 4962

7 (7). Петра Квитова (Чехия) – 4776

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4495

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3935

10 (10) Белинда Бенчич (Швейцария) – 3848

Элина Свитолина практически обеспечила себе путевку на Итоговый турнир WTA. Несмотря на поражение от Кики Бертенс в Пекине Свитолина поднялась на одну позицию в Чемпионской гонке и сейчас идет седьмой. Позади нее оказались Серена Уильямс, Бертенс и Белинда Бенчич. Бетенс и Бенчич сейчас выступают на турнире в Линце, но даже в случае победы ни одна из них не сможет обойти украинку.

Тем не менее, возможен вариант, что они попросят организаторов Кубка Кремля выдать им "wild card", тогда уже выступать в Москве придется и Свитолиной.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру.

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теннис Элина Свитолина Леся Цуренко рейтинг WTA Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

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