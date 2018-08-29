Ангелина Калинина в боевом матче проиграла чемпионке US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире "Большого шлема" в Нью-Йорке. Во втором раунде украинка встречалась с действующей чемпионкой и третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс. Поединок выдался очень боевым. Калинина выиграла первый сет – 6:4, но затем уступила – 5:7 и 2:6.

Интересно, что 21-летняя Ангелина Калинина впервые в своей карьере играла в основной сетке турнира "Большого шлема".

Ранее сегодня на US Open лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию – 6:2, 6:3 и вышла в третий раунд соревнований. Следующая соперница украинской теннисистки определится в противостоянии Ван Цян (Китай, WTA 52) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния, WTA 59).

Напомним, что на US Open произошел довольно курьезный случай. Французская теннисистка Ализе Корне надела футболку задом наперед. Когда спортсменка увидела эту оплошность, она решила снять майку и надеть ее правильно. За это Корне получила предупреждение от судьи матча. Согласно правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.