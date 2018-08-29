Элина Свитолина вышла в третий круг US Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина без особых проблем вышла в третий круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. Во втором раунде соревнований Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию – 6:2, 6:3.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в противостоянии Ван Цян (Китай, WTA 52) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния, WTA 59).

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.

Напомним, что на US Open произошел довольно курьезный случай. Французская теннисистка Ализе Корне надела футболку задом наперед. Когда спортсменка увидела эту оплошность, она решила снять майку и надеть ее правильно. За это Корне получила предупреждение от судьи матча. Согласно правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.