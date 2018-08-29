Элина Свитолина вышла в третий круг US Open

Сегодня, 19:40

Первая ракетка Украины обыграла немку Марию

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина без особых проблем вышла в третий круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. Во втором раунде соревнований Свитолина в двух сетах обыграла немку Татьяну Марию – 6:2, 6:3.

Следующая соперница украинской теннисистки определится в противостоянии Ван Цян (Китай, WTA 52) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния, WTA 59).

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.

Напомним, что на US Open произошел довольно курьезный случай. Французская теннисистка Ализе Корне надела футболку задом наперед. Когда спортсменка увидела эту оплошность, она решила снять майку и надеть ее правильно. За это Корне получила предупреждение от судьи матча. Согласно правилам WTA, участницам разрешено снимать элементы экипировки только за пределами корта.
теннис, US Open, Элина Свитолина, теннисистка, Большой шлем

Вы сейчас просматриваете новость "Элина Свитолина вышла в третий круг US Open". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Загрузка...